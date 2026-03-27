Vì sao thi giỏi nghề vẫn phải giỏi cả tiếng Anh?

Mọi người đặt ra câu hỏi rằng vậy giỏi nghề liệu đã đủ, hay người trẻ bây giờ còn phải biết thêm tiếng Anh để sẵn sàng bước vào thị trường lao động?

Sáng 27.3, tại Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề lần thứ 16 năm 2026 chính thức diễn ra.

Việc phần thi tiếng Anh xuất hiện tại hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề năm nay đang khiến nhiều người chú ý

Điểm mới của hội thi năm nay là phần thi tiếng Anh, khiến không ít học sinh, sinh viên và cả phụ huynh thắc mắc. Với nhiều người, thi giỏi nghề trước nay vẫn gắn với kỹ năng thực hành, thao tác chuyên môn, khả năng làm việc thực tế. Vì vậy, việc xuất hiện thêm tiếng Anh khiến mọi người đặt ra câu hỏi: "Thi nghề thì cần gì ngoại ngữ?"



Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, hội thi năm nay có nhiều điểm mới, trong đó nội dung thi tiếng Anh được điều chỉnh theo hướng 100% Anh văn giao tiếp xã hội, giúp học sinh, sinh viên nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập và môi trường làm việc thực tiễn.

Anh Khoa cho rằng nhìn vào lịch thi cũng có thể thấy tiếng Anh đã xuất hiện ở nhiều nghề, từ đó cho thấy ngoại ngữ không còn là kỹ năng nằm ngoài chuyên môn. Trong môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, đây đang dần trở thành một năng lực bổ trợ cần thiết.

Theo anh Khoa, thị trường lao động hiện nay đã thay đổi rất nhiều, đòi hỏi người trẻ không chỉ vững tay nghề mà còn phải biết thích ứng với những yêu cầu mới, trong đó có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ.

Ở bảng A, dành cho học sinh hệ 9+ đã tốt nghiệp THCS, có 8 nghề như phát triển website, thiết kế đồ họa, lắp cáp mạng thông tin, phục vụ phòng, kế toán doanh nghiệp, cơ điện tử, điều khiển tự động, chăm sóc sắc đẹp.

Còn Bảng B, dành cho học sinh, sinh viên hệ 12+ đã tốt nghiệp THPT, có 11 nghề như thiết kế đồ họa, phát triển website, quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin đến hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán doanh nghiệp, điều khiển tự động, tiện.

Nguyễn Nhất Huy, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, thí sinh nghề hướng dẫn viên du lịch, cho rằng hội thi không chỉ là dịp kiểm tra kiến thức, kỹ năng mà còn giúp thí sinh va chạm với những yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.

Theo Huy, ngoài tay nghề, tác phong chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh cũng là hành trang quan trọng để học sinh, sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động.

Còn Đinh Tố Nhi, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, dự thi nghề kế toán doanh nghiệp và đạt 92 điểm phần thi tiếng Anh, cho biết cô bạn đã ôn luyện khá kỹ. Nhi nhìn nhận tiếng Anh giúp bản thân tự tin hơn, tiếp cận tài liệu tốt hơn và mở ra thêm cơ hội việc làm sau này.

Hội thi diễn ra từ ngày 27.3 đến ngày 23.4. Theo ban tổ chức, hội thi hứa hẹn là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề và khơi dậy tinh thần sáng tạo, ham học hỏi trong học sinh, sinh viên TP.HCM.

