Thi tốt nghiệp THPT: 24 giờ trước giờ G - cần và không nên làm gì?

Những điều "tưởng vô hại nhưng hại không tưởng"

Với Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, "24 giờ trước giờ G - cần và không nên làm gì" là chủ đề rất cần thiết với thí sinh ở thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra.

"24 giờ trước giờ G" tức là 24 giờ trước khi kỳ thi bắt đầu, đây là khoảng thời gian có thể nói khá là nhạy cảm với thí sinh, vì mọi vấn đề phát sinh ở thời điểm này có thể sẽ tác động lớn đến kỳ thi.

Khi còn khoảng 1-2 ngày trước kỳ thi, thí sinh thường cố tận dụng tối đa thời gian với suy nghĩ "nạp thêm được càng nhiều kiến thức càng tốt". Tuy nhiên, Hạnh Nguyên cho rằng đây là một trong những điều không nên làm.

"24 giờ trước giờ G, nếu nạp thêm kiến thức mới sẽ khiến bạn hoang mang và dễ lẫn lộn với những gì đã học. Chẳng hạn nếu kiến thức mới bạn vừa học có gì khác so với kiến thức cũ ban đầu sẽ khiến bạn hoang mang và tự đặt những câu hỏi như: Mình đã học đúng chưa hay bản thân đã sai chỗ nào? Khi bạn hoang mang càng dễ điên cuồng lao vào làm những đề mới, mà càng làm càng rối và cũng có thể quên luôn những gì đã ôn kỹ trước đây", cô bạn thủ khoa lưu ý và cho rằng giai đoạn này thí sinh chỉ nên ghi nhớ lại những kiến thức đã học.

Điều thứ hai, Hạnh Nguyên khuyên thí sinh không nên lướt Facebook hay TikTok để xem những video livestream đoán đề vì điều này cũng sẽ gây tâm lý hoang mang trước khi vào phòng thi. Nếu xem một video đoán đề nhưng lại không phải là những gì bạn đã học sẽ khiến bạn lo sợ theo kiểu "chưa học như thế thì vào phòng thi sẽ như thế nào?".

Thi tốt nghiệp THPT: Nên dành thời gian để nghỉ ngơi

Một điều mà Hạnh Nguyên khuyên thí sinh cũng nên tránh là việc ăn những thực phẩm khó tiêu hay dễ gây đau bụng trong 24 giờ trước khi thi. "Trước giờ thi mình nghĩ các bạn chỉ nên ăn những đồ ăn quen thuộc để tránh tình trạng không hay khi bước vào phòng thi. Nếu vô tình bị đau bụng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm bài cũng như tâm lý của bạn. Từ đó kết quả thi cũng sẽ không tốt", cô bạn thủ khoa nhắn nhủ.

Thủ khoa Hạnh Nguyên khuyên không nên học thêm kiến thức mới giai đoạn sát ngày thi ẢNH: NVCC

Ngoài những việc không nên làm, Hạnh Nguyên cũng chỉ ra những điều cần làm trong 24 giờ trước khi thi. Một ngày trước kỳ thi, thí sinh nên dành khoảng một tiếng đồng hồ để kiểm tra những vật dụng sẽ mang vào phòng thi như căn cước công dân, thẻ dự thi, máy tính cầm tay, bút chì 2B, bút mực. Đối với bút chì, Hạnh Nguyên khuyên nên chuẩn bị 2 - 3 cây để phòng những trường hợp xui rủi như bị gãy hay lạc mất. Bút mực cũng nên chuẩn bị những cây cùng loại mực để tránh khi bút này hết mực, viết sang cây khác lại không đồng màu thì cũng không nên…

"Việc chuẩn bị trước như thế sẽ giúp tâm lý của bạn vững vàng hơn, sẵn sàng bước vào phòng thi, tránh được việc quên đồ làm hoang mang và lo lắng", Hạnh Nguyên chia sẻ.

Một điều nữa cũng rất quan trọng trong 24 giờ trước buổi thi là xem qua một lượt những phần kiến thức mà bạn dễ sai và đã được ghi chú lại lúc ôn luyện. Điều này giúp bạn tổng quan lại kiến thức và có thể ghi nhớ sâu hơn khi bước vào phòng thi.

Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên cho rằng thí sinh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đi dạo, nghe những bản nhạc yêu thích, tưới cây… Những việc tưởng như đơn giản này có thể giúp não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn để làm việc hiệu quả hơn khi ngày hôm sau bước vào phòng thi.