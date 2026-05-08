'Ôn thi mãi không vào?', thủ khoa chỉ ra nguyên nhân nhiều thí sinh mắc phải

Điều khó khăn nhất khi ôn thi tốt nghiệp THPT không phải là bài toán quá khó, cũng không phải vì bài văn quá dài mà là bản thân quá chán nản. Phạm Thị Ngọc Ánh, thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam năm 2024, đã khẳng định như vậy vì chính cô bạn cũng từng trải qua khi ôn thi tốt nghiệp THPT.

Ánh nói: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải ôn tập trong một khoảng thời gian rất dài và chán nản chắc chắn là vấn đề mà ai cũng gặp phải. Quan trọng là đối mặt như thế nào để sự chán nản đó không ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện và kết quả thi".

Theo thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam, chán nản trong quá trình ôn thi có nguyên nhân chính đến từ sự quá tải. "Mình bị áp lực quá nên thành ra burnout và quá tải", Ánh khẳng định và cho biết cách nhanh nhất để giảm sự chán nản là thưởng cho bản thân một buổi nghỉ ngơi hoặc chỉ cần nghỉ ngơi trong khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ cũng tốt.

Phương pháp mà Ánh áp dụng là học 50 phút và nghỉ ngơi 10 phút. Tuy nhiên, cô bạn lưu ý không nên dùng 10 phút nghỉ ngơi đó để lướt TikTok hoặc chat chít với bạn bè. Vì có một thực tế là không thể nào lướt mạng xã hội hay nhắn tin với bạn bè chỉ trong vòng 10 phút, kiểu gì cũng sẽ bị cuốn theo và khó kiểm soát được thời gian, làm ảnh hưởng đến quá trình ôn tập.

Tiếp theo, Ánh sẽ đặt ra những mục tiêu nhỏ. Ví dụ hôm nay sẽ ôn xong lý thuyết của chương một hoặc giải xong một dạng đề. "Đừng đặt mục tiêu quá lớn, nếu không đạt được mình sẽ cảm giác bản thân bị yếu kém nên thành ra tự ti. Mà tự ti lại càng làm gia tăng sự chán nản", Ánh khuyên.

Mục tiêu sẽ sinh ra động lực...

Cô bạn thủ khoa cũng cho biết thêm cách hiệu quả nhất mà bản thân đã áp dụng là mỗi lúc chán nản sẽ nhớ tới mục tiêu ban đầu của mình. Theo Ánh, từ mục tiêu đó sẽ sinh ra động lực.

Mục tiêu có thể là làm cho ba mẹ tự hào, cũng có thể là vào được ngôi trường như mình mơ ước, học được ngành mà bản thân yêu thích… Còn mục tiêu của Ánh khi đó chỉ đơn giản là phải học giỏi để có bức ảnh thật hoành tráng đăng lên mạng xã hội. Từ mục tiêu tưởng chừng đơn giản ấy đã tạo cho Ánh động lực để vượt qua những lúc chán nản, ôn thi đạt hiệu quả hơn và đặc biệt là trở thành thủ khoa.

Ánh bày tỏ: "Bất kể mục tiêu là gì cũng đều sẽ giúp bạn có động lực để vượt qua được giai đoạn chán nản lúc ôn thi. Mình biết là quá trình ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT rất dài và đòi hỏi sự kiên trì. Nhưng khi bạn đã vượt qua được rồi thì chắc chắn lúc đối mặt với những kỳ thi khác ở giảng đường đại học sẽ không còn làm khó được bạn nữa. Mình chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật thành công, đạt được điểm số như mong đợi và vào được ngôi trường mà mình mơ ước".