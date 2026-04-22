Nữ sinh Hà Tĩnh gây 'sốt' mạng xã hội với bài phát biểu đầy khí chất

Yêu nước bằng tri thức và hành động

Sáng 21.4, trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, sự xuất hiện của em Bùi Hà Vy, học sinh lớp 11 chuyên văn của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đã trở thành điểm sáng thu hút sự chú ý.

Em Bùi Hà Vy đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ẢNH: PHẠM ĐỨC

Với chất giọng truyền cảm và phong thái tự tin, Hà Vy đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ những suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Hà Vy chia sẻ, khi tìm hiểu về cuộc đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em đặc biệt ấn tượng với con số 30, độ tuổi mà người thanh niên ấy đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác.

"Ở tuổi 30, đối mặt với nhiều án tù của thực dân, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế, bị giam cầm, tra tấn dã man, nhưng Tổng Bí thư Hà Huy Tập vẫn giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản. Sự hy sinh anh dũng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cộng sản cao đẹp, vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Hà Vy khẳng định.

Không chỉ dừng lại ở việc ôn lại lịch sử, bài phát biểu của nữ sinh trường chuyên còn chạm đến trái tim nhiều người khi định nghĩa về lòng yêu nước trong thời đại mới.

Hà Vy cho rằng, thế hệ gen Z ngày nay được thừa hưởng nền hòa bình đổi bằng xương máu, vì thế, trách nhiệm không chỉ là tri ân mà còn là "hành động".

Dẫn lại thông điệp từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Vy nhấn mạnh: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".

Nữ sinh chuyên văn đầy bản lĩnh trên bục phát biểu bày tỏ sự quyết tâm: "Lịch sử của Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn có dấu ấn của các thế hệ thanh niên ưu tú của dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập và rất nhiều bậc tiền bối đã giữ các cương vị trọng trách lớn ngay từ khi còn đang tuổi thanh niên. Noi gương thế hệ cha anh đi trước, với ý chí "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", thế hệ trẻ chúng cháu hôm nay sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để khẳng định bản thân; xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ngay sau khi đoạn video ghi lại bài phát biểu của Hà Vy được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho nữ sinh này. Nhiều bạn trẻ để lại bình luận: "Ngưỡng mộ quá, đúng chuẩn con người Hà Tĩnh vừa học giỏi vừa có lý tưởng", hay "Bài phát biểu đã thực sự truyền cảm hứng cho mình về việc học tập và cống hiến".

Bất ngờ vì bỗng dưng... "nổi tiếng"

Trò chuyện với PV Thanh Niên ngay sau khi những hình ảnh về bài phát biểu được lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội, Bùi Hà Vy vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô bạn cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng như vậy.

Hà Vy thường xuyên tham gia nhiều hoạt động của Đoàn trường tổ chức ẢNH: NVCC

Hà Vy nhớ lại, khoảng một tuần trước khi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, em nhận được thông báo từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về việc được chọn làm đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu tại buổi lễ trọng đại này.

"Lúc đó, cảm xúc trong em vừa vinh dự, vừa có chút áp lực. Em tự nhủ phải cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt nhất và làm sao để truyền đạt nội dung bài phát biểu một cách hiệu quả, chân thành nhất đến mọi người", Hà Vy tâm sự.

Dù đứng trước hội trường lớn với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, Hà Vy vẫn giữ được phong thái tự tin, đĩnh đạc. Ít ai biết rằng, để có được vài phút thăng hoa trên bục danh dự, nữ sinh trường chuyên đã phải chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ lưỡng.

Nữ sinh trường chuyên có thành tích học tập rất đáng nể ẢNH: NVCC

Hà Vy chia sẻ: "Nhờ sự chuẩn bị về tâm lý từ trước nên khi bước lên bục, em không còn run mà chỉ tập trung vào việc làm thế nào để truyền tải được tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của thế hệ trẻ. Đó là lời hứa của chúng em trước các thế hệ cha anh đi trước".

Chỉ đến khi bước xuống sân khấu và hoàn thành xong nhiệm vụ, cô nữ sinh mới thực sự "thở phào" nhẹ nhõm. Với Hà Vy, đây không chỉ là một bài phát biểu, mà là một trải nghiệm để đời, giúp em trưởng thành hơn trong tư duy và trách nhiệm với quê hương.

Hà Vy từng giành giải nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2022; đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh; giải nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn; giải nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh và lớp 11 đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Bên cạnh việc học, Hà Vy cũng là gương mặt tích cực trong các hoạt động Đoàn. Nữ sinh từng giữ vai trò Bí thư chi đoàn lớp 10 Văn nhiệm kỳ 2024 - 2025, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trong cùng thời gian.