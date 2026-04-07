Thời sự

Đạp xe từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, bé trai 15 tuổi lạc nhà hơn 150 km

Bá Cường
07/04/2026 05:00 GMT+7

Một bé trai 15 tuổi vừa được phát hiện đi xe đạp lạc đường từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị với khoảng cách hơn 150 km. Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ cháu bé về nhà.

Tối 6.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một bé trai 15 tuổi đi lạc hơn 150 km, trở về nhà an toàn.

Bé trai 15 tuổi lạc xe đạp từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị hơn 150 km - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời phát hiện cháu Đ. đạp xe đi lạc trong đêm

ẢNH: CSGT QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa phận phường Đồng Thuận (Quảng Trị), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một bé trai đi xe đạp trong đêm.

Qua hỏi thăm, bé trai nói tên N.V.Đ (15 tuổi) có bố tên là Nguyễn Tiên Luân (44 tuổi, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Cháu Đ. cho biết bản thân bị lạc và không nhớ đường về nhà. Khu vực lực lượng chức năng phát hiện, cách nhà cháu Đ. hơn 150 km.

Sau khi nắm được thông tin, tổ công tác đã xác minh và liên hệ được với gia đình Đ. vào Quảng Trị đưa cháu về nhà an toàn.

Tin liên quan

Tìm thấy cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi núi lúc 1 giờ sáng

Trong lúc qua nhà hàng xóm chơi, nghe tiếng chó sủa, cháu bé 5 tuổi ở Huế đã chạy lên khu vực đồi núi gần đó, đi lạc đến hơn 1 sáng thì được lực lượng chức năng tìm thấy.

