Đạp xe từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, bé trai 15 tuổi lạc nhà hơn 150 km

Tối 6.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một bé trai 15 tuổi đi lạc hơn 150 km, trở về nhà an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời phát hiện cháu Đ. đạp xe đi lạc trong đêm ẢNH: CSGT QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa phận phường Đồng Thuận (Quảng Trị), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một bé trai đi xe đạp trong đêm.

Qua hỏi thăm, bé trai nói tên N.V.Đ (15 tuổi) có bố tên là Nguyễn Tiên Luân (44 tuổi, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Cháu Đ. cho biết bản thân bị lạc và không nhớ đường về nhà. Khu vực lực lượng chức năng phát hiện, cách nhà cháu Đ. hơn 150 km.

Sau khi nắm được thông tin, tổ công tác đã xác minh và liên hệ được với gia đình Đ. vào Quảng Trị đưa cháu về nhà an toàn.