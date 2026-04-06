Quảng Trị: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ kèm di vật ở khe núi Cha Lỳ

Bá Cường
Bá Cường
06/04/2026 15:06 GMT+7

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ kèm di vật ở khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Chiều nay 6.4, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khe núi Cha Lỳ (thôn Cựp, xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Lọ thủy tinh được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Cụ thể, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các chiến sĩ tại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở khu vực khe núi Cha Lỳ đã phát hiện, quy tập thêm được 1 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 1,6 m cùng các di vật gồm võng (dùng để gói, buộc hài cốt liệt sĩ), cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn, đặc biệt có 1 lọ thủy tinh đựng thông tin liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập

Trước đó, vào ngày 2.4, cũng tại khu vực khe núi Cha Lỳ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 1,5 m cùng các di vật gồm tăng nguyên tấm, vải dù, túi, cúc quần áo, đặc biệt có lọ thủy tinh chứa thông tin.

Hiện tại, các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

