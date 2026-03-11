Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ gần hang đá cùng nhiều di vật

Tối 11.3, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ tại thôn Cù Bai (xã Hướng Lập) ẢNH: B.H

Cụ thể, đội quy tập đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối (thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, Quảng Trị). Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong tấm tăng và vải dù. Xung quanh còn có nhiều di vật gồm đèn pha ô tô, hộp thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn súng AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật ẢNH: B.H

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về chăm sóc, bảo quản tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn Cù Bai.

Lực lượng chức năng cũng cho biết hiện đang triển khai các thủ tục để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ đồng thời thông báo với người dân nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ có thể liên hệ số điện thoại 0961.889.797.