Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ gần hang đá cùng nhiều di vật

Bá Cường
Bá Cường
11/03/2026 20:49 GMT+7

Đoàn Kinh tế - Quốc Phòng 337 vừa quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, đáng chú ý xung quanh còn có nhiều di vật kèm theo.

Tối 11.3, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ gần hang đá cùng nhiều di vật - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ tại thôn Cù Bai (xã Hướng Lập)

ẢNH: B.H

Cụ thể, đội quy tập đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối (thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, Quảng Trị). Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong tấm tăng và vải dù. Xung quanh còn có nhiều di vật gồm đèn pha ô tô, hộp thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn súng AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ gần hang đá cùng nhiều di vật - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật

ẢNH: B.H

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về chăm sóc, bảo quản tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn Cù Bai.

Lực lượng chức năng cũng cho biết hiện đang triển khai các thủ tục để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ đồng thời thông báo với người dân nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ có thể liên hệ số điện thoại 0961.889.797.

Tin liên quan

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Quảng Trị đã được đưa về quê nhà an táng nhờ việc xác minh thông tin trên di vật.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quảng Trị xác minh danh tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận