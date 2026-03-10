Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào

Phạm Đức
Phạm Đức
10/03/2026 19:13 GMT+7

Trong quá trình tìm kiếm tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, thuốc quân y và hàng chục viên đạn.

Ngày 10.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng của đơn vị vừa cất bốc một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng 45 viên đạn AK trên đất bạn Lào - Ảnh 1.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tìm thấy một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, từ nguồn tin của ông Dia Tu (ngụ bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) về phát hiện phần mộ nghi là của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã băng rừng đến khu vực hang Chia, núi Hin Đăm để xác minh.

Theo lời kể của người dân địa phương, khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của một trạm xá dã chiến và kho quân nhu của bộ đội Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm tại địa hình rừng núi hiểm trở, các chiến sĩ đã phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong đất.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng 45 viên đạn AK trên đất bạn Lào - Ảnh 2.

Nhiều di vật cũng được tìm thấy tại khu vực cạnh hài cốt liệt sĩ

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Tại hiện trường, nhiều di vật nhuốm màu thời gian cũng được tìm thấy bao gồm: mảnh tăng ni lông đã rách nát, chiếc áo bộ đội mục nát, khâu đeo dây súng, 5 lọ thuốc quân y và đặc biệt là 45 viên đạn súng AK.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập đưa về điểm đóng quân để lập hồ sơ, tổ chức hương khói và bảo quản chu đáo.

Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng những kỷ vật chiến trường một lần nữa khẳng định nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trong hành trình đưa các anh trở về với đất mẹ.

Tin liên quan

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Quảng Trị: 2 hài cốt liệt sĩ được về quê nhờ những dòng chữ trên di vật

Hai hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Quảng Trị đã được đưa về quê nhà an táng nhờ việc xác minh thông tin trên di vật.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh Hài Cốt Liệt Sĩ di vật quy tập Hài Cốt Liệt Sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận