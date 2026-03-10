Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào

Ngày 10.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng của đơn vị vừa cất bốc một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) tìm thấy một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, từ nguồn tin của ông Dia Tu (ngụ bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) về phát hiện phần mộ nghi là của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã băng rừng đến khu vực hang Chia, núi Hin Đăm để xác minh.

Theo lời kể của người dân địa phương, khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của một trạm xá dã chiến và kho quân nhu của bộ đội Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm tại địa hình rừng núi hiểm trở, các chiến sĩ đã phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong đất.

Nhiều di vật cũng được tìm thấy tại khu vực cạnh hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Tại hiện trường, nhiều di vật nhuốm màu thời gian cũng được tìm thấy bao gồm: mảnh tăng ni lông đã rách nát, chiếc áo bộ đội mục nát, khâu đeo dây súng, 5 lọ thuốc quân y và đặc biệt là 45 viên đạn súng AK.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập đưa về điểm đóng quân để lập hồ sơ, tổ chức hương khói và bảo quản chu đáo.

Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng những kỷ vật chiến trường một lần nữa khẳng định nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trong hành trình đưa các anh trở về với đất mẹ.