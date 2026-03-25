Quảng Trị: Liên tục phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khe núi

Sáng 25.3, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đoàn kinh tế - quốc phòng 337, Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khe núi Cha Lỳ (thôn Cựp, xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 liên tục phát hiện các hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập ẢNH: ĐỘI QUY TẬP HCLS

Cụ thể, vào ngày 23.3, trong quá trình thực hiện kế hoạch tìm kiếm ở khu vực nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp đó, vào ngày 24.3, khi đang mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ khác nằm ở độ sâu 1,6 m cùng các di vật như dây thép, cúc áo, vải dù, mảnh đạn và lọ thủy tinh đựng di vật được bảo quản cẩn thận (nghi có thông tin của liệt sĩ).

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm các di vật ẢNH: ĐỘI QUY TẬP HCLS

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở bìa rừng bên cạnh con suối Cha Lỳ, cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 400 - 500 m, xung quanh có nhiều tấm bia bằng đá (bia mộ chí), khắc tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị bộ đội.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ xung quanh có nhiều tấm bia bằng đá ẢNH: ĐỘI QUY TẬP HCLS

Tính từ ngày 11.3 đến nay, trên địa bàn xã Hướng Lập, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Hiện cả 5 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói và thực hiện việc xác minh thông tin.



