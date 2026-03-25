Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Liên tục phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khe núi

Bá Cường
25/03/2026 09:58 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp tục phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại một khe núi thuộc xã Hướng Lập.

Sáng 25.3, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đoàn kinh tế - quốc phòng 337, Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khe núi Cha Lỳ (thôn Cựp, xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 liên tục phát hiện các hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập

Cụ thể, vào ngày 23.3, trong quá trình thực hiện kế hoạch tìm kiếm ở khu vực nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp đó, vào ngày 24.3, khi đang mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ khác nằm ở độ sâu 1,6 m cùng các di vật như dây thép, cúc áo, vải dù, mảnh đạn và lọ thủy tinh đựng di vật được bảo quản cẩn thận (nghi có thông tin của liệt sĩ).

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện kèm các di vật

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở bìa rừng bên cạnh con suối Cha Lỳ, cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 400 - 500 m, xung quanh có nhiều tấm bia bằng đá (bia mộ chí), khắc tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị bộ đội.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ xung quanh có nhiều tấm bia bằng đá

Tính từ ngày 11.3 đến nay, trên địa bàn xã Hướng Lập, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Hiện cả 5 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói và thực hiện việc xác minh thông tin.


Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958

Một hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện và quy tập bên trong một hang sâu 3 mét tại xã Hướng Lập (Quảng Trị).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận