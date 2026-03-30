Tìm thấy cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi núi lúc 1 giờ sáng

Sáng 30.3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An (thành phố Huế), cho biết các lực lượng của xã vừa tìm thấy cháu bé 5 tuổi đi lạc ở đồi núi trong đêm.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29.3, cháu L.G.P (5 tuổi, ở xã Lộc An) đi qua nhà hàng xóm chơi. Lúc này, do nghe chó sủa nên cháu hoảng sợ, chạy lên khu vực đồi núi gần nhà hàng xóm. Phát hiện người con mất tích, gia đình của cháu P. liền báo cho lực lượng địa phương.

Lực lượng quân sự và công an xã Lộc An tìm thấy cháu P. lúc 1 giờ sáng ẢNH: BÌNH THIÊN

Nhận được tin báo, được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc An, chính quyền xã, lực lượng công an, quân sự, cảnh sát PCCC và người dân địa phương đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm cháu P..

Do địa hình đồi núi kèm trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 1 giờ 5 phút sáng nay 30.3, các lực lượng đã tìm thấy cháu P. đi lạc ở khu vực đồi núi cách sau nhà hàng xóm khoảng 500 m.

Thời điểm này, cháu P. có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã nhanh chóng đưa cháu về nhà, bàn giao cho gia đình.

Tìm thấy con, chị L.T.P.T (mẹ cháu P.) mừng rỡ, bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tìm kiếm. Theo chị T. hiện tâm lý của cháu P. đã dần ổn định.