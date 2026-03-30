Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tìm thấy cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi núi lúc 1 giờ sáng

Lê Hoài Nhân
30/03/2026 11:04 GMT+7

Trong lúc qua nhà hàng xóm chơi, nghe tiếng chó sủa, cháu bé 5 tuổi ở Huế đã chạy lên khu vực đồi núi gần đó, đi lạc đến hơn 1 sáng thì được lực lượng chức năng tìm thấy.

Sáng 30.3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An (thành phố Huế), cho biết các lực lượng của xã vừa tìm thấy cháu bé 5 tuổi đi lạc ở đồi núi trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29.3, cháu L.G.P (5 tuổi, ở xã Lộc An) đi qua nhà hàng xóm chơi. Lúc này, do nghe chó sủa nên cháu hoảng sợ, chạy lên khu vực đồi núi gần nhà hàng xóm. Phát hiện người con mất tích, gia đình của cháu P. liền báo cho lực lượng địa phương.

Cháu bé 5 tuổi ở Huế đi lạc lên đồi đến 1 giờ sáng- Ảnh 1.

Lực lượng quân sự và công an xã Lộc An tìm thấy cháu P. lúc 1 giờ sáng

ẢNH: BÌNH THIÊN

Nhận được tin báo, được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc An, chính quyền xã, lực lượng công an, quân sự, cảnh sát PCCC và người dân địa phương đã tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm cháu P..

Do địa hình đồi núi kèm trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 1 giờ 5 phút sáng nay 30.3, các lực lượng đã tìm thấy cháu P. đi lạc ở khu vực đồi núi cách sau nhà hàng xóm khoảng 500 m.

Thời điểm này, cháu P. có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã nhanh chóng đưa cháu về nhà, bàn giao cho gia đình.

Tìm thấy con, chị L.T.P.T (mẹ cháu P.) mừng rỡ, bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tìm kiếm. Theo chị T. hiện tâm lý của cháu P. đã dần ổn định.

Kịp thời tìm thấy 3 trẻ đi lạc trong đêm tại TP.HCM

3 cháu bé đi lạc trong đêm được lực lượng Công an phường Tân Định (TP.HCM) kịp thời tìm thấy.

Khám phá thêm chủ đề

Đi lạc mất tích Huế tìm thấy trẻ lạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận