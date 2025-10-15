Bé gái 10 tuổi mồ côi ra bệnh viện thăm bà rồi đi lạc lên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 sáng nay 15.10, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) phát hiện một bé gái đang đi bộ trên đường.

Bé gái đi lạc lên cao tốc được tổ tuần tra của Cục CSGT phát hiện, đưa về bàn giao cho gia đình ẢNH: TÂN KỲ

Thời điểm phát hiện, cháu bé vẫn mang cặp trên người và tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ.

Qua hỏi thăm và xác minh, tổ tuần tra đường bộ được biết bé gái tên là N.T.H.M (10 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Bé gái được tổ tuần tra đưa về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình ẢNH: TÂN KỲ

Cháu M. cho biết bố mẹ đã mất, hiện 2 anh em sinh sống cùng bà nội. Ngày 14.10, sau khi đi học về, M. đi bộ vào bệnh viện ở xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), cách nhà nhiều km để thăm bà nội đang điều trị tại đây. Trên đường trở về nhà, do trời tối nên M. bị lạc đường, đi bộ lên tuyến cao tốc.

Ngay khi biết được địa chỉ của M., tổ tuần tra đường bộ phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.