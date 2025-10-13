Đi lạc 4 ngày trong rừng sâu

Ngày 13.10, Đồn biên phòng Đắk Ken (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng tuần tra, kiểm soát biên phòng của đơn vị vừa tìm thấy một phụ nữ 37 tuổi đi lạc trong rừng suốt 4 ngày. Khi được phát hiện, nạn nhân mệt lả và kiệt sức.

Người phụ nữ đi lạc trong rừng suốt 4 ngày được lực lượng biên phòng tìm thấy trong tình trạng mệt lả, kiệt sức ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng hơn 16 giờ ngày 11.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ken bất ngờ phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt lả, kiệt sức, gần như bất tỉnh.

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng sơ cứu ban đầu, cho uống nước và chăm sóc y tế. Nạn nhân nhanh chóng hồi tỉnh và được đưa về nơi an toàn để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Sau khi xác định nạn nhân là chị H.T.Y.L (37 tuổi, ở thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) đi lạc trong rừng, lực lượng chức năng đã liên lạc ngay với người nhà để tiếp nhận và đưa chị L. về nhà.

Người nhà chị L. cho biết chị đi lạc trong rừng và mất liên lạc suốt 4 ngày trước đó. Hàng chục người thân đã tỏa ra tìm kiếm nhưng không có kết quả. May mắn, chị L. được lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn biên phòng Đắk Ken tìm thấy kịp thời.