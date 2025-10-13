Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đi lạc 4 ngày trong rừng sâu

Lâm Viên
Lâm Viên
13/10/2025 21:38 GMT+7

Một phụ nữ 37 tuổi đi lạc trong rừng sâu 4 ngày, rơi vào tình trạng đói lả, kiệt sức, đã được lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Đắk Ken (Lâm Đồng) tìm thấy và cứu sống kịp thời.

Ngày 13.10, Đồn biên phòng Đắk Ken (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng tuần tra, kiểm soát biên phòng của đơn vị vừa tìm thấy một phụ nữ 37 tuổi đi lạc trong rừng suốt 4 ngày. Khi được phát hiện, nạn nhân mệt lả và kiệt sức.

Một phụ nữ đi lạc trong rừng 4 ngày được lực lượng biên phòng tìm thấy - Ảnh 1.

Người phụ nữ đi lạc trong rừng suốt 4 ngày được lực lượng biên phòng tìm thấy trong tình trạng mệt lả, kiệt sức

ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng hơn 16 giờ ngày 11.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ken bất ngờ phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt lả, kiệt sức, gần như bất tỉnh.

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng sơ cứu ban đầu, cho uống nước và chăm sóc y tế. Nạn nhân nhanh chóng hồi tỉnh và được đưa về nơi an toàn để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Sau khi xác định nạn nhân là chị H.T.Y.L (37 tuổi, ở thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) đi lạc trong rừng, lực lượng chức năng đã liên lạc ngay với người nhà để tiếp nhận và đưa chị L. về nhà.

Người nhà chị L. cho biết chị đi lạc trong rừng và mất liên lạc suốt 4 ngày trước đó. Hàng chục người thân đã tỏa ra tìm kiếm nhưng không có kết quả. May mắn, chị L. được lực lượng tuần tra, kiểm soát của Đồn biên phòng Đắk Ken tìm thấy kịp thời.

Tin liên quan

Người phụ nữ đi lạc trong rừng Kon Tum được tìm thấy sau 5 ngày

Người phụ nữ đi lạc trong rừng Kon Tum được tìm thấy sau 5 ngày

Sau 5 ngày đi lạc, bà Kinh được tổ tìm kiếm phát hiện đang ngủ trên cây tại khu rừng H.Đăk Hà (Kon Tum), cách chỗ bị lạc hơn 10 km.

Khám phá thêm chủ đề

Đi lạc đi lạc trong rừng Lâm Đồng lực lượng biên phòng Mất liên lạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận