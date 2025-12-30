Kịp thời tìm thấy 3 trẻ đi lạc trong đêm tại TP.HCM

Ngày 30.12, Công an phường Tân Định (quận 1 cũ, TP.HCM) cho biết vừa kịp thời hỗ trợ tìm kiếm, đưa 3 cháu bé đi lạc trên địa bàn về đoàn tụ an toàn với người thân.

3 cháu bé đi lạc trong đêm được công an kịp thời tìm thấy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 29.12, ông L.P.H (ở đường Trần Khắc Chân, quận 1 cũ) trong tâm trạng hoảng loạn đã đến trụ sở công an phường trình báo việc cháu ngoại là P.G.L (9 tuổi) bị đi lạc từ chiều tối khi đang vui chơi trước nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là vụ việc khẩn cấp do cháu còn nhỏ tuổi và thời điểm tìm kiếm đã về đêm, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Định đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tỏa đi nhiều tuyến đường, khu dân cư để tìm kiếm.

Trong quá trình rà soát địa bàn, lực lượng công an không chỉ tìm thấy cháu L. mà còn phát hiện thêm 2 cháu bé khác cũng bị đi lạc. Cả 3 cháu sau đó được đưa về trụ sở công an để chăm sóc, đồng thời xác minh thông tin người thân.

Sau khi liên hệ được gia đình, Công an phường Tân Định đã bàn giao an toàn các cháu bé cho người thân trong sự xúc động, vui mừng của các gia đình.

Qua sự việc, Công an phường Tân Định khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao ý thức trông coi, quản lý trẻ nhỏ, nhất là vào thời điểm cuối năm khi mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhằm hạn chế nguy cơ trẻ em đi lạc và các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.