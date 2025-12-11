Công an TP.HCM cảnh báo khẩn clip hoạt hình gây ám ảnh trên YouTube

Ngày 11.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên không gian mạng, YouTube xuất hiện nhiều clip hoạt hình dành cho trẻ em có nội dung độc hại được lồng ghép tinh vi.

Công an TP.HCM cảnh báo các clip hoạt hình độc hại trên YouTube ẢNH: CACC

Nhiều trang YouTube có nội dung hoạt hình gây ám ảnh ẢNH: CACC

Các kênh này lợi dụng hình ảnh màu sắc bắt mắt để che giấu hành vi cài cắm những cảnh quay nhạy cảm, lệch chuẩn, có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý của trẻ.

Qua kiểm tra nhiều đoạn clip trên YouTube cho trẻ nhỏ, điểm chung là đoạn đầu có nội dung hoạt hình quen thuộc, song đoạn giữa bất ngờ xuất hiện nội dung phản cảm.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo phụ huynh có biện pháp bảo vệ con trẻ: