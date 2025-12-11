Công an TP.HCM cảnh báo khẩn clip hoạt hình gây ám ảnh trên YouTube

Ngày 11.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên không gian mạng, YouTube xuất hiện nhiều clip hoạt hình dành cho trẻ em có nội dung độc hại được lồng ghép tinh vi.
Các kênh này lợi dụng hình ảnh màu sắc bắt mắt để che giấu hành vi cài cắm những cảnh quay nhạy cảm, lệch chuẩn, có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý của trẻ.
Qua kiểm tra nhiều đoạn clip trên YouTube cho trẻ nhỏ, điểm chung là đoạn đầu có nội dung hoạt hình quen thuộc, song đoạn giữa bất ngờ xuất hiện nội dung phản cảm.
Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo phụ huynh có biện pháp bảo vệ con trẻ:
- Kiểm tra lịch sử xem clip của con định kỳ.
- Chặn, lọc hoặc xóa ngay các kênh, video có dấu hiệu chứa nội dung nhạy cảm.
- Cài đặt chế độ YouTube Kids, giới hạn, chọn danh sách kênh an toàn.
- Không để trẻ tự sử dụng điện thoại trong thời gian dài mà không có sự giám sát của người lớn.
- Đặc biệt, nếu phụ huynh phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, quấy rối, hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại gây ảnh hưởng tâm lý, hành vi thì phụ huynh cần liên hệ ngay tổng đài 111 (đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em).
