Ra mắt phim hoạt hình 3D thuần Việt cho tuổi teen

Phim khai thác mối quan hệ chị em, tình bạn, tình làng nghĩa xóm, đặc biệt là tình cảm gia đình sâu sắc Ảnh: BTC

Sức mạnh song sinh là bộ phim hoạt hình khai thác đề tài tình chị em gái song sinh, qua đó khắc họa cuộc sống, tính cách, sự phức tạp tuổi teen và trí tưởng tượng bay bổng trong những năm tháng trưởng thành. Phim hướng đến sự giao hòa giữa hiện thực và huyền ảo, đề cao năng lượng tích cực của con người, tinh thần hợp nhất âm - dương để kết nối giữa con người với vũ trụ, với mẹ thiên nhiên. Những ranh giới giữa thiện và ác, thực và ảo được tái hiện tinh tế qua góc nhìn hiện đại của hai cô gái tuổi teen thông minh, nhạy cảm.

Nội dung phim xoay quanh hai chị em sinh đôi Yên và An, lớn lên trong một mái ấm gia đình không trọn vẹn,luôn nuôi nỗi khát khao được biết về nguồn gốc của mình. Từ khi còn nhỏ, họ đã sống với bà ngoại, nhưng không bao giờ được biết rõ về cha mẹ ruột của mình. Một ngày, sau khi tình cờ phát hiện những hiện vật cũ trong nhà kho của gia đình, hai chị em quyết định bắt tay vào tìm kiếm và ráp nối những dấu vết còn sót lại của cha mẹ, hy vọng khám phá ra bí mật đằng sau. Họ không biết rằng hành trình ấy bị theo dõi và quấy phá bởi chính những kẻ đã hãm hại cha mẹ của mình. Những mảnh ghép rời rạc mà họ tìm thấy đã dần khai mở cho mình những sức mạnh kỳ bí để chống lại cái ác, trao cho họ sứ mệnh dẫn dắt cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.

Bộ phim khắc họa hành trình Yên và An tìm kiếm sự thật, nhận thức về bản thân và gắn kết lại với những cội nguồn đã bị lãng quên Ảnh: BTC

Hai chị em sinh đôi "tuy hai mà một", biểu tượng cho mối liên kết không thể tách rời giữa con người với vũ trụ. Qua hai nhân vật này, phim khắc họa những vấn đề quen thuộc như tuổi học trò, tình bạn, cách giao tiếp của các bạn tuổi teen ngày nay, sự cô đơn giữa thời đại kết nối phẳng, cùng những mối quan hệ gia đình, tình hàng xóm láng giềng... Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần nhân văn Việt.

Phim hoạt hình hướng đến việc giới thiệu văn hóa Việt ra thế giới

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tuổi teen, Sức mạnh song sinh còn là giấc mơ của ê kíp sản xuất - mong muốn giới thiệu văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Ê kíp chọn văn hóa Óc eo, vùng Bảy Núi (An Giang) - một nền văn hóa cổ xưa phát triển ở Nam bộ từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7, gắn liền với vương quốc Phù Nam cổ. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Đơn vị sản xuất cho biết phim còn có phiên bản tiếng Anh để khai thác thị trường quốc tế. "Trong phim, chúng tôi có lồng ghép hình ảnh bối cảnh từ vùng Bảy Núi, khung cảnh sông nước, vùng quê thơ mộng, hình ảnh khăn rằn Nam Bộ hay ẩm thực từ miền Tây như canh chua, gỏi xoài... với mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Bộ phim hoạt hình Sức mạnh song sinh (kịch bản: Viet idea, đạo diễn: Đỗ Anh Tiến, biên tập: thạc sĩ tâm lý - giáo dục Nguyễn thị Mỹ Hạnh, Vietfilm và Sun Media sản xuất) dự kiến 200 tập, với thời lượng 30 phút/tập, lên sóng phần 1 từ 3.11.2025 đến hết 30.6.2026 trên kênh HTV, YouTube và Facebook.