Nghịch ná bắn chim, bé trai 4 tuổi bị bi sắt găm vào sọ

Ngày 6.4, bác sĩ Lê Hoàng Hùng, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã kịp thời phẫu thuật lấy dị vật kim loại trong vùng hố sọ giữa của nam bệnh nhi H.L.Đ (4 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, An Giang). Sự việc này nhắc nhở về những nguy hiểm xung quanh việc sử dụng ná bắn chim và những tai nạn thường gặp, nhất là trẻ em.

Theo gia đình, trước đó, bé Đ. nghịch ná bắn chim cùng bạn thì xảy ra tai nạn. Bé được đưa đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên tuyến trên do vết thương nguy hiểm.

Bệnh nhi nhập vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sưng đau vùng mắt phải và đầu, có vết thương ở mi dưới. Kết quả chụp CT-Scanner ghi nhận dị vật kim loại hình cầu, đường kính khoảng 5 mm (viên bi sắt), nằm ở vùng hố sọ giữa, sát màng não thùy thái dương phải.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật mở sọ lấy dị vật. Sau khoảng 2 giờ, viên bi sắt đã được lấy ra an toàn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật lấy viên bi sắt ẢNH: BV

Theo bác sĩ Hùng, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhi có thể đối mặt nguy cơ viêm màng não, áp xe nội sọ, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định, kiểm soát được nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 1 - 2 trường hợp dị vật vùng đầu mặt; chủ yếu do trẻ nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế, khiến đạn găm vào đầu.

Bác sĩ Đô khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương. Phụ huynh cần sát sao con trẻ, để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ. Nhà trường và gia đình nên thường xuyên nhắc nhở trẻ không được chơi hoặc chế tạo các loại đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nhằm tránh các tai nạn thương tâm tương tự.