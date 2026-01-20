Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 giải đáp câu hỏi thiết thực lứa tuổi học đường

Hôm nay (20.1), tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo diễn ra ngày hội "THĐ - Vui khoẻ", đông đảo học sinh đến từ Trường tiểu học Phan Văn Trị, Trường tiểu học Chương Dương, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (cùng ở phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cùng tham gia.

Tự tin đặt câu hỏi cho bác sĩ

Mở đầu ngày hội là phần giao lưu "Vui khỏe mỗi ngày", với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa II Phạm Cao Bảo Ngân, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Học sinh nêu ra những câu hỏi thiết thực trong lứa tuổi tiểu học, như "Dạ con thấy ngày nay các bạn thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử và ngồi đọc sách. Vậy làm thế nào để phòng ngừa bệnh gù lưng ạ?"; "Bác sĩ ơi, con rất thích ăn kẹo nhưng vì sao con không nên ăn nhiều kẹo ạ?", hay "Dạo này thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều bạn hay mắc bệnh cảm cúm, vậy làm thế nào để tăng sức đề kháng cho cơ thể ạ?".

Nhiều học sinh còn tự tin hỏi về chế độ dinh dưỡng tốt cho mắt, cách xử trí khi bị chảy máu cam, phòng ngừa nhiệt miệng, bí quyết tăng chiều cao trong giai đoạn dậy thì và cả cách phòng tránh tái phát bệnh hen suyễn...

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Cao Bảo Ngân, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM giải đáp các băn khoăn của học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước những câu hỏi thiết thực của các em học sinh, bác sĩ Ngân có những phần chia sẻ ngắn gọn, dễ hiểu. Bác sĩ chuyên khoa II đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của ngồi học đúng tư thế, tăng cường vận động để phòng ngừa gù lưng; đồng thời học sinh cần hạn chế ăn kẹo, đánh răng đúng cách và sử dụng kem đánh răng có fluor để bảo vệ răng miệng. Để phòng bệnh cảm cúm, bác sĩ Phạm Cao Bảo Ngân khuyên học sinh cần ăn uống đủ chất, giữ ấm cơ thể, bổ sung vitamin và tiêm ngừa đầy đủ. Nữ bác sĩ cũng khuyến khích học sinh cần bổ sung thực phẩm tốt cho mắt như cá giàu omega 3, củ quả màu đỏ, cam, vàng...

Đáng chú ý, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 hướng dẫn học sinh xử trí đúng khi bị chảy máu cam: Đầu hơi cúi xuống, tay đè lên cánh mũi bên bị chảy máu, giữ trong vòng 10 phút; vẫn còn chảy máu thì học sinh cần báo với người lớn để đưa đến bệnh viện. Bác sĩ lưu ý, học sinh không được ngửa đầu lên như thói quen, vì máu sẽ chảy xuống cổ họng làm cho chúng ta bị nghẹt thở, ói.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Cao Bảo Ngân còn chia sẻ với học sinh cách phòng ngừa nhiệt miệng, bí quyết giúp tăng chiều cao trong giai đoạn dậy thì và biện pháp phòng tránh tái phát bệnh hen suyễn. Điều quan trọng luôn được bác sĩ nhấn mạnh là học sinh cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn rau xanh có màu đậm, uống sữa có giàu canxi, chế độ nghỉ ngơi phù hợp, ngủ đủ giấc; kết hợp với tập thể dục thể thao...

Bác sĩ khuyên học sinh nên thường xuyên vận động, để có cơ thể khỏe mạnh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh tham gia các trò chơi vận động tại các trạm trong ngày hội ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các trạm trò chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thực hành rèn luyện sức khỏe qua các trạm trò chơi

Phần quan trọng khác trong ngày hội "THĐ - Vui khỏe" là chuỗi trạm trải nghiệm giáo dục, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức về sức khỏe, rèn luyện thể thao, được thực hành qua chuỗi hoạt động thực tế sinh động.

Như tại trạm "Thế giới dinh dưỡng", học sinh trực tiếp thực hiện sổ tay thực phẩm pop-up và mô hình tháp dinh dưỡng, qua đó nhận biết thực phẩm tốt - không tốt, hiểu vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng và hình thành thói quen ăn uống khoa học, biết tự chăm sóc sức khỏe.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các trạm trò chơi giúp học sinh được thực hành, hiểu hơn về cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh hoàn thiện 'Lá chắn bàn tay', học về kỹ năng phòng chống bị xâm hại, tự bảo vệ bản thân ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Tại trạm "Trí nhớ siêu phàm", thông qua các thẻ ghép cơ quan cơ thể, học sinh được rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích, đồng thời hiểu rõ tên gọi, chức năng các bộ phận trên cơ thể, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.

Tại trạm "Hơi thở kỳ diệu", học sinh tiểu học các trường Trần Hưng Đạo, Phan Văn Trị, Chương Dương, Lương Thế Vinh tham gia trò chơi bằng lựa chọn đáp án bằng hơi thở, giúp ghi nhớ kiến thức về hệ hô hấp, biết cách bảo vệ phổi và hình thành lối sống lành mạnh... Tại trạm "Lá chắn an toàn", học sinh hoàn thành các sản phẩm "Lá chắn sắc màu" và "Lá chắn bàn tay" qua đó nhận biết vùng an toàn trên cơ thể, ghi nhớ quy tắc 5 ngón tay, biết tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết các hoạt động trong ngày hội với nhiều cảm xúc tích cực, góp phần giúp học sinh học để biết, học để làm, học để tự bảo vệ và học để sống khỏe mạnh, hạnh phúc - đúng với mục tiêu giáo dục toàn diện mà nhà trường luôn hướng tới.

Cô Lê Thanh Hương cùng các em học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ