Thời sự Dân sinh

Tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi bị lạc khi đi chơi với bạn quen qua mạng

Gia Bách
15/02/2026 14:47 GMT+7

Sau khi được tổ tuần tra phát hiện đi bộ một mình với vẻ mệt mỏi, lo lắng và đưa về trụ sở hỗ trợ, thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau đã đoàn tụ với gia đình.

Ngày 15.2, tin từ Công an xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình một thiếu nữ 16 tuổi, ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận (Cà Mau) đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an xã vì hỗ trợ con gái họ đi lạc trở về nhà an toàn.

Thiếu nữ quen bạn qua mạng đi lạc,gia đình gửi thư cảm ơn công an hỗ trợ - Ảnh 1.

Mẹ của thiếu nữ đi lạc gửi thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Thanh

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 12.2, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện một thiếu nữ đi bộ một mình tại khu vực ấp Huê 2, với biểu hiện mệt mỏi và lo lắng. Lực lượng tuần tra lập tức dừng lại tiếp cận, thăm hỏi.

Qua trao đổi, thiếu nữ cho biết tên là L.T.C.T (16 tuổi, ngụ ấp Lưu Hoa Thanh), do bạn quen qua mạng rủ đi chơi nên bị lạc, không nhớ đường về nhà.

Nhận thấy tình huống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của thiếu nữ, tổ tuần tra đã đưa người này về trụ sở công an xã nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Đồng thời, công an tiến hành xác minh thông tin nhân thân và khẩn trương liên hệ gia đình để thông báo sự việc.

Đến chiều cùng ngày, mẹ của thiếu nữ là bà N.T.T.E đã có mặt tại trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh đón con về. 

Được biết, thiếu nữ rời khỏi nhà từ ngày 8.2, gia đình không thể liên lạc nên rất lo lắng. Tại đây, người mẹ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh nên viết thư cám ơn.


Tìm được túi xách, một công dân Trung Quốc viết thư cảm ơn Công an Quảng Trị

Một công dân Trung Quốc gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị sau khi anh được hỗ trợ tìm lại tài sản cá nhân đánh rơi tại sân bay trong chuyến công tác tại Việt Nam.

