Thiếu nữ liên quan vụ 'bắt cóc' thất thiệt ở Cà Mau bị khởi tố

Khởi tố cô gái 15 tuổi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài

Chiều 15.4, tại cuộc họp báo quý 1/2025, thượng tá Trần Công Sử, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Cà Mau, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam L.N.Y (15 tuổi, xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước, Cà Mau) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Thời gian tạm giam từ ngày 3.3 đến ngày 18.5.

Trước đó, Y. từng được nhắc đến trong vụ việc gây xôn xao dư luận mạng xã hội với thông tin "2 cô gái bị bắt cóc đưa sang Campuchia". Tuy nhiên, theo thượng tá Sử, quá trình điều tra, xác minh cho thấy không có cơ sở kết luận đây là vụ bắt cóc. L.N.Y đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Campuchia và có hành vi tham gia đường dây tổ chức đưa người trốn sang Campuchia trái phép.

Liên quan đến dấu hiệu tội phạm "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", thượng tá Sử cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an H.Cái Nước, Phòng ANĐT Công an tỉnh Cà Mau đã phân công lực lượng xác minh những người có liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tài khoản Zalo có tên "Nguyên Thuy" là đứng đầu vụ, hiện đang ở nước ngoài. Ngoài ra, một số người liên quan ở nhiều tỉnh, thành khác cũng đã được xác minh. Cơ quan ANĐT đang tiếp tục phối hợp các địa phương để điều tra, làm rõ vụ việc. Dự kiến đến ngày 10.6, cơ quan này sẽ đề xuất hướng xử lý.

Kính ô tô bị đập bể trong vụ việc thất thiệt "2 cô gái bị bắt cóc" ở Cà Mau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ đập phá ô tô liên quan tin thất thiệt 2 cô gái bị bắt cóc ở Cà Mau

Cũng liên quan vụ việc trên, thượng tá Sử thông tin thêm về một vụ việc có dấu hiệu tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Theo đó, ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Nước tiếp nhận và tiến hành điều tra đối với hành vi đập phá ô tô BS 51H - 562.79 của ông Phạm Văn Nam. Người thực hiện hành vi là S.T.D (15 tuổi, ở xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước) với tổng thiệt hại hơn 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo xác minh, S.T.D sinh ngày 28.11.2010, hiện mới 14 tuổi 4 tháng 17 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang xem xét đề xuất hướng xử lý phù hợp, nhiều khả năng sẽ không khởi tố vụ án.

Theo điều tra, trưa 18.2, nhiều người dân tại TT.Cái Nước (H.Cái Nước, Cà Mau) đã livestream cảnh một ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM bị chặn lại do nghi ngờ tài xế bắt cóc hai thiếu nữ. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an TT.Cái Nước có mặt tại hiện trường, mời những người liên quan về làm việc. Tài xế ô tô (54 tuổi, ở TP.HCM) khai được một phụ nữ tên T. (tài khoản Zalo "Nguyên Thuy", hiện sống ở Campuchia) thuê đến H.Cái Nước đón hai thiếu nữ 15 và 17 tuổi sang Campuchia làm việc.

Ban đầu, cả hai thiếu nữ đồng ý lên xe. Tài xế đưa họ đi mua mỹ phẩm và ăn cơm tại khu vực chợ TT.Cái Nước. Tuy nhiên, sau bữa ăn, thiếu nữ 15 tuổi đổi ý, gọi xe ôm đến đón về và yêu cầu tài xế mở cửa ô tô để lấy đồ. Do tài xế không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Bạn của thiếu nữ này sau đó đã đập kính xe. Toàn bộ sự việc được người dân quay clip, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, thiếu nữ 15 tuổi từng nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Campuchia và có vai trò trong đường dây đưa người trốn sang nước ngoài. Người này hiểu rõ cách thức hoạt động của các nghi can, nghi phạm, thậm chí còn chủ động rủ bạn tham gia, tìm kiếm các hội nhóm trên mạng xã hội để lừa ứng tiền trước nhằm tiêu xài.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ toàn bộ vụ việc.