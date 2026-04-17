Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Ngày 17.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 -17.4.
Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh, Bí thư Quảng Tây Trần Cương tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước; hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An tỉnh Hà Bắc; Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN tại tỉnh Quảng Tây.
Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cũng dự chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt – Trung…
Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy; hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất hơn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.
Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể "6 hơn", duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.
Hai nhà Lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.
Trong thời gian thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.
Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.
Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới
Trả lời báo chí sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.
Theo ông Lê Hoài Trung, hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, mong muốn đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.
Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước; đón đoàn với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu, với nhiều biệt lệ.
Dư luận hai nước và quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá rất tích cực về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.
Cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi chân tình, sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình quốc tế, khu vực và trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, đạt được những nhận thức chung quan trọng, đề ra những phương hướng lớn cho thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tranh thủ thế mạnh của mỗi bên.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề xuất những biện pháp hết sức cụ thể nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ trên các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch... hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực mới mà Việt Nam đang có nhu cầu và Trung Quốc có thế mạnh trong giai đoạn tới.
Vẫn theo Bộ trưởng Ngoại giao, qua trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí và đạt những nhận thức chung quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.
Theo đó, về chính trị, trên cơ sở sự coi trọng và tin tưởng lẫn nhau, hai bên nhất trí ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội - Nhân Đại, Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp toàn quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Hai bên nhất trí việc kết nối 2 nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu hai nước...
Cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định của mỗi nước.
"Nhìn chung, chuyến thăm vừa là sự khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn, mật thiết giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong nhiều giai đoạn cách mạng được các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, vừa khẳng định quyết tâm và đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, đưa mối quan hệ quan trọng này ngày càng đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", ông Lê Hoài Trung khẳng định.
