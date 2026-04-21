Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...

Tham dự buổi lễ còn có gần 500 đại biểu là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện dòng họ Hà Huy.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi với các tiết mục thể hiện niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Diễn văn kỷ niệm do ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trình bày, đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Sinh ra tại vùng đất học Hà Tĩnh, với trí tuệ sắc sảo và ý chí cách mạng sắt đá, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đường lối của Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn khôi phục hệ thống tổ chức Đảng những năm 1930.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cuộc đời cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ở Tổng Bí thư Hà Huy Tập hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong những năm tháng gian nan khi Đảng ta vừa ra đời, trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, đồng chí đã cùng Trung ương khôi phục, củng cố tổ chức, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kỷ luật, giữ vững mạch nối cách mạng trong nước với quốc tế, đặt nền móng cho đoàn kết quốc tế vô sản. Là nhà lý luận sắc sảo, đồng chí luôn xuất phát từ thực tiễn đấu tranh để phát triển lý luận của Đảng.

Dù trong hoàn cảnh cam go nhất, bị tra tấn hay đối mặt với án tử hình, đồng chí vẫn một lòng trung kiên với Đảng, với nhân dân. Trước kẻ thù, đồng chí khẳng khái: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động".

"Đồng chí ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cuộc đời và tinh thần bất diệt của đồng chí mãi mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và tương lai dân tộc.

Tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối, đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Đảng ta đang tiến hành tổng kết 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ lý luận trọng đại có ý nghĩa chiến lược đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng. Nhiệm vụ đó đòi hỏi nâng tầm tư duy, mở rộng tầm nhìn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ và năng lực tổng kết thực tiễn, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển để định hình tương lai của đất nước. Chính từ đó, càng thấy rõ giá trị bền vững và tầm vóc tư tưởng mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta hôm nay.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện đúng "điểm nghẽn" để hành động quyết liệt, hiệu quả. Không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước phát triển của đất nước. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, kỷ luật kỷ cương, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn; khơi thông và huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Muốn phát triển nhanh, bền vững phải đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Tăng trưởng phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị xã hội. Kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân, để nhân dân là trung tâm, chủ thể và là động lực của phát triển...

"Từ nay đến năm 2030 và năm 2045, hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước, chặng đường phía trước còn rất nhiều việc lớn, việc khó, việc mới, đòi hỏi ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt hơn. Tấm gương Hà Huy Tập trung kiên, trí tuệ, kỷ luật, tận hiến, niềm tin son sắt sẽ luôn là nguồn sáng cổ vũ chúng ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.