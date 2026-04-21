Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhà lãnh đạo tài năng thế hệ đầu của Đảng

Ngày 20.4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cùng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng VN".

40 tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, thân nhân của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong đó có 10 tham luận được trình bày tại hội thảo, đã khẳng định truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình là nền tảng quan trọng góp phần hình thành nên nhân cách và tạo nên một nhà cách mạng kiên trung, người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc VN.

Các tham luận đã tập trung phân tích sâu sắc, làm rõ vai trò lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong giai đoạn then chốt của cách mạng. Các đại biểu nhấn mạnh chính sự lãnh đạo quyết đoán của ông đã giúp hệ thống tổ chức Đảng phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ bị đàn áp, tạo bệ phóng cho một cao trào cách mạng mới. Dưới sự "chèo lái" của nhà lãnh đạo tài năng này, Đảng ta đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm củng cố tổ chức Đảng và lãnh đạo phong trào cách mạng trong giai đoạn đấu tranh dân chủ ở Đông Dương.

Các đại biểu tham dự triển lãm giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập bên lề hội thảo ẢNH: PHẠM ĐỨC

Các tham luận còn tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong việc xây dựng đường lối lý luận của Đảng. Được đào tạo bài bản tại Đại học Phương Đông (Liên Xô), với nền tảng lý luận Mác-Lênin vững chắc cùng kinh nghiệm từ phong trào cách mạng thế giới, ông đã biến ngòi bút thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng.

Dưới những bút danh như Hồng Thế Công, Thanh Hương, Xinhitrơkin… và trên cương vị Tổng biên tập Tạp chí Bônsơvích, ông đã để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn VN. Đặc biệt, những bài bút chiến đanh thép vạch trần bộ mặt giả danh cách mạng của nhóm Tờrốtxkít thông qua các tác phẩm như Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương hay Tờrốtxky và phản cách mạng, đã trở thành kim chỉ nam về tư tưởng. Đây không chỉ là di sản lý luận vô giá mà còn là nguồn tư liệu soi sáng cho công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Hội thảo thống nhất khẳng định, qua quá trình đấu tranh, rèn luyện trong thực tiễn, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhanh chóng trưởng thành, trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng giai đoạn 1936 - 1938. Cho đến khi ngã xuống trước mũi súng của kẻ thù ở tuổi 35, ông vẫn giữ niềm tin sắt son vào thắng lợi tất yếu của cách mạng VN dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Di sản của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại là biểu tượng về nhân cách cao đẹp của người cộng sản chân chính, kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, anh hùng, bất khuất trước kẻ thù; là tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, không ngừng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận trong quá trình lãnh đạo cách mạng; là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quần chúng; là tấm gương mẫu mực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc…



