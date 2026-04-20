Văn hóa

Công an Cần Thơ đưa nghị quyết của Đảng, phong trào 'ba nhất' lên sân khấu

Thanh Duy
20/04/2026 10:57 GMT+7

Qua hình thức sân khấu hóa, Công an TP.Cần Thơ mong các cán bộ, chiến sĩ sẽ hiểu sâu hơn nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua "ba nhất" để hành động có hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác.

Ngày 20.4, Công an TP.Cần Thơ tổ chức hội thi sân khấu hóa tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phong trào thi đua "ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trao cờ lưu niệm cho đại diện 6 đội thi

Hội thi có chủ đề "Tuổi trẻ công an thành phố vững bản lĩnh, trọn kiên trung, thắm tình dân", với sự tham gia của 6 đơn vị. Hình thức thi gồm 3 phần: tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức và sân khấu hóa.

Trong đó, phần thi sân khấu hóa rất được chờ đợi, vì các đội sẽ trình diễn các tiểu phẩm nói về hình ảnh của các đoàn viên, thanh niên công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung được xây dựng từ các tình huống thực tiễn trong công tác, gương người tốt việc tốt, thực hiện mô hình "Dân vận khéo", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đội có thể chọn nhiều hình thức sinh động để thể hiện, như: tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch ngắn, ca kịch, chập cải lương. Mỗi phần trình diễn có thể kết hợp âm nhạc, múa minh họa, múa độc lập, thuyết minh, lời bình. Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục kết hợp linh hoạt giữa truyền thống và hiện đại, có sử dụng các công nghệ kỹ xảo, AI.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc chính trị quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đối với lực lượng công an nhân dân, nghị quyết đại hội vừa là định hướng chính trị vừa là mệnh lệnh hành động. Việc học tập nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc học thuộc, mà còn phải hiểu sâu, hành động đúng và biến mỗi nội dung thành hoạt động thiết thực trong từng lĩnh vực công tác.

Trên tinh thần đó, hội thi sân khấu hóa là một phương thức tuyên truyền hiệu quả, trực quan, giàu sức lan tỏa. Bởi, mỗi tiết mục dự thi là một thông điệp, một lát cắt sinh động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Khi lý luận được truyền tải bằng cảm xúc, hình ảnh, câu chuyện thực tiễn, các nghị quyết sẽ thấm nhuần trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ. Chính từ cách làm gần gũi này, nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua "ba nhất" sẽ thực sự trở thành một hơi thở trong cuộc sống.

Cần Thơ trưng bày nhiều tư liệu, sách về bầu cử Quốc hội và HĐND

Thành phố Cần Thơ trưng bày hơn 300 bản sách và 140 tư liệu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhằm tuyên truyền cho nhân dân và tạo khí thế sôi nổi trước ngày hội lớn của đất nước.

cần thơ nghị quyết của Đảng sân khấu hóa
