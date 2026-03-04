Cần Thơ trưng bày nhiều tư liệu, sách về bầu cử Quốc hội và HĐND

Ngày 4.3, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ khai mạc trưng bày chuyên đề Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: "Ý Đảng - Lòng dân" cùng triển lãm sách "Niềm tin, đoàn kết và khát vọng".

Chuyên đề trưng bày hơn 140 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, giới thiệu một số hình ảnh nổi bật về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến nay và Đại biểu HĐND các cấp ở Cần Thơ. Bên cạnh đó là các hiện vật lịch sử tiêu biểu qua các thời kỳ, như: tranh cổ động tuyên truyền bầu cử, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ cử tri…

Không gian trưng bày trong ngày khai mạc ẢNH: THANH DUY

Ban tổ chức đã sắp xếp nội dung thành 3 chủ đề lớn:

Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử: khắc họa tư tưởng dân chủ, vai trò lịch sử của Bác trong việc khai sinh và xây dựng nền dân chủ mới của nước Việt Nam độc lập.

Hai là, Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ: phản ánh chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, gắn với những quyết sách lịch sử trọng đại của đất nước.

Và chủ đề thứ 3 là Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ – đổi mới, hội nhập: thể hiện vai trò, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của hệ thống chính quyền địa phương theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; đồng thời, quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững.

Nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp qua nhiều thời kỳ được trưng bày ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, triển lãm sách "Niềm tin, đoàn kết và khát vọng" có 300 bản sách, báo và tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của triển lãm còn có video clip giới thiệu sách về công tác bầu cử, kết hợp thực hiện mô hình xếp sách nghệ thuật "Tòa nhà Quốc hội Việt Nam" làm điểm nhấn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ, cho biết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sâu sắc rằng "Tổng tuyển cử là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác việc nước". Với ý nghĩa đó, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6.1.1946 không chỉ đã đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam, mà còn mở ra một chặng đường lịch sử vẻ vang của nền dân chủ cách mạng Việt Nam 80 năm qua.

Các đại biểu đến với không gian triển lãm sách ẢNH: THANH DUY

Xuất phát từ thực tiễn trên, việc trưng bày, triển lãm được thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội và HĐND qua các nhiệm kỳ. "Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo khí thế sôi nổi để ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra thành công. Bên cạnh đó là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước", ông Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.