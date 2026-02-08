Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Cần Thơ trao 81 giải tại liên hoan nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Duy
Thanh Duy
08/02/2026 10:35 GMT+7

Sau 5 đêm thi diễn, ban tổ chức quyết định trao 81 giải tại liên hoan "Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân" TP.Cần Thơ năm 2026.

Tối 7.1, tại công viên bến Ninh Kiều, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết và trao giải liên hoan "Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân" TP.Cần Thơ năm 2026. Trong không khí mừng xuân, buổi lễ đã công diễn các tiết mục trình diễn xuất sắc, thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Cần Thơ trao 81 giải tại liên hoan nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật TP.Cần Thơ, trao giải thưởng cho thí sinh triển vọng, phong trào và cao tuổi

ẢNH: THANH DUY

Tham dự liên hoan có hơn 300 diễn viên, nhạc công đến từ 21 đơn vị xã, phường của TP.Cần Thơ. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các thí sinh tự do đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, câu lạc bộ năng khiếu, đội, nhóm trên địa bàn…

Qua vòng sơ tuyển, hơn 160 tiết mục đã được tuyển chọn vào vòng chung kết. Và sau 5 đêm thi diễn, ban tổ chức đã quyết định trao 81 giải cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc tại liên hoan "Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân" TP.Cần Thơ năm 2026.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật TP.Cần Thơ, cho biết liên hoan năm nay đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, sinh động, làm phong phú và đa dạng thêm các hoạt động "Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026". Liên hoan đã tạo sân chơi cho các diễn viên, thí sinh tự do có dịp giao lưu, thi tài và chuẩn bị chương trình phục vụ nhân nhân địa phương trong những ngày tết đến.

Cần Thơ trao 81 giải tại liên hoan nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Một trong những tiết mục trình diễn trong đêm tổng kết và trao giải

ẢNH: THANH DUY

Trước khi trao giải, ban tổ chức cũng đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các thể loại thi tài như ca nhạc, ca cổ, múa và nhảy, kịch và chập cải lương, để cuộc thi năm sau được tốt hơn. 

"Có thể nói, liên hoan 'Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân' TP.Cần Thơ năm 2026 đã thành công tốt đẹp. Liên hoan khép lại, nhưng những tình cảm gắn bó, giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp của các diễn viên, nhạc công mãi còn đọng lại. Chương trình đã phát hiện những hạt nhân tiêu biểu, sẽ được tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở địa phương; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, của dân tộc", ông Nguyễn Thanh Phú chia sẻ.

Những nét hấp dẫn của đường hoa nghệ thuật 2025 ở Cần Thơ

Những nét hấp dẫn của đường hoa nghệ thuật 2025 ở Cần Thơ

Sau nhiều năm tạm ngưng, Cần Thơ sẽ tổ chức lại đường hoa nghệ thuật với nhiều nét hấp dẫn phục vụ người dân vui chơi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ ca cổ tiểu phẩm xuân nghệ thuật
