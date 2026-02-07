Cần Thơ: Lập công ty Ba Con Sư Tử để làm phân bón giả

Ngày 7.2, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với thủ đoạn tinh vi; đồng thời ngăn chặn kịp thời một lượng lớn phân bón giả đang chuẩn bị tuồn bán cho nông dân.



Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, ngày 2.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã kiểm tra hành chính xe bán tải biển kiểm soát 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (31 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) điều khiển khi đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trên xe chở hàng trăm kg phân bón mang nhãn mác của các doanh nghiệp nhưng không có hóa đơn chứng từ, bao gồm 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25 mang nhãn mác của Công ty TNHH công nghệ Đ.T; 400 kg phân hữu cơ mang nhãn mác của Công ty cổ phần phân bón vật tư C., và 20 lít phân bón lá trung vi lượng.

Lượng phân bón giả bị Công an Cần Thơ thu giữ ẢNH: CACT

Trần Phương Vũ khai nhận toàn bộ số phân bón này do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, được vận chuyển giao cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, với trị giá 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra từ lời khai của tài xế Vũ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm tại tỉnh Vĩnh Long là hộ kinh doanh Trần Thị Triệu và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ, vợ là Trần Thị Triệu đứng tên giám đốc. Tiếp đó, công tác truy thu tang vật được mở rộng sang các cửa hàng vật tư tại tỉnh Đồng Tháp và các khu vực lân cận ở Cần Thơ.

Cơ quan công an đã thu giữ một lượng tang vật gồm gần 4,6 tấn và 1.335 lít phân bón các loại. Đáng nói là lượng phân bón giả này được các đối tượng sản xuất chỉ trong 4 ngày, với tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỉ đồng.

Nhà xưởng và một số sản phẩm phân bón giả do nhóm của Nguyễn Văn Thiệt sản xuất

Kết quả xác minh từ các doanh nghiệp bị mạo danh cho thấy, các đơn vị này hoàn toàn không ký kết bất kỳ hợp đồng gia công hay ủy quyền nào cho nhóm của Nguyễn Văn Thiệt.

Quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 4.2025 đến nay, nhóm Nguyễn Văn Thiệt đã tổ chức sản xuất phân bón giả thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân khác nhau nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Thiệt thừa nhận là người đứng ra thành lập 4 công ty, gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược Phoenix để phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán phân bón và "che mắt" cơ quan chức năng.

Dù không có giấy phép sản xuất phân bón, Thiệt vẫn chỉ đạo các tài xế tham gia đóng gói, còn vợ là Trần Thị Triệu trực tiếp livestream bán hàng trên nền tảng TikTok để tiếp cận người dân.

Vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả trên đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.