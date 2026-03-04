Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm giữa biển khơi, cách đất liền 580 km

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/03/2026 08:38 GMT+7

Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu, bầu cử sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực cụm Ba Kè, nơi cách đất liền 580 km.

Từ ngày 1 - 3.3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Bãi cạn Ba Kè (cụm Ba Kè).

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 1.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 2.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 3.

3 nhà giàn (từ trên xuống và từ trái sang) DK1/21, DK1/20 và DK1/9 cùng thuộc cụm Ba Kè

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bãi cạn Ba Kè cách bãi biển Vũng Tàu (TP.HCM) khoảng 580 km (313 hải lý) về phía tây bắc. Tại đây có 3 nhà giàn gồm: DK1/9, DK1/20 và DK1/21, thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân quản lý. Đây được xem là một trong những điểm xa nhất trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. 

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 4.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 5.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 6.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 7.

Cán bộ, chiến sĩ tàu trực 740, Hải đoàn 129 Hải quân lên nhà giàn DK1/20 bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: H.G

Tại các nhà giàn, tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định: từ trang trí, khánh tiết, biển bảng cho đến danh sách cử tri, thẻ cử tri, phiếu bầu, thùng phiếu; tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai, rõ ràng. Các thành viên tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn trang trí phòng bỏ phiếu trang trọng, bảo đảm đúng hướng dẫn, đúng thể lệ bầu cử.

Giữa trùng khơi sóng gió, những giai điệu quen thuộc về ngày hội bầu cử vang lên, hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp.

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 8.

Thiếu tá Bùi Ngọc Hà (nhà giàn DK1/20) bỏ phiếu sớm

ẢNH: H.G

Các cử tri trao đổi, nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách ứng cử viên, cân nhắc từng lựa chọn để gửi gắm niềm tin của mình. Ngày hội bầu cử trên nhà giàn vì thế diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, sôi nổi và trang trọng không khác gì ở đất liền.

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 9.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 10.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 11.

Các chiến sĩ hải quân hỗ trợ đưa ngư dân tàu Qng 96435 TS của Quảng Ngãi lên tàu Trường Sa 04 để bỏ phiếu bầu

ẢNH: H.G

Trên hải trình làm nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sử dụng tàu Trường Sa 04 làm trung tâm tổ chức bầu cử sớm cho cử tri trên các tàu trực và ngư dân. Tổ bầu cử triển khai xuồng cơ động, tiếp cận từng tàu, đón cử tri sang tàu Trường Sa 04 để thực hiện quyền bầu cử. Dù tổ chức trên biển, quy trình vẫn được tiến hành chặt chẽ, đúng thể lệ, bảo đảm dân chủ, khách quan và an toàn tuyệt đối.

Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 12.

Ngư dân đang đánh bắt hải sản tại bãi cạn Ba Kè thực hiện bỏ phiếu bầu cử trên tàu Trường Sa 04

ẢNH: H.G

Đặc biệt, tại khu vực này còn có tàu cá QNg 96435 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang khai thác thủy hải sản. Tổ bầu cử chủ động liên hệ với chủ tàu, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời hướng dẫn, đăng ký danh sách cử tri vãng lai, đối chiếu căn cước công dân, cấp thẻ cử tri theo đúng quy định. Ngư dân được đón sang tàu Trường Sa 04 để trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.


Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 13.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 14.
Bầu cử Quốc hội: Hoàn thành bầu cử sớm nơi cách đất liền 580 km - Ảnh 15.

Sau khi hoàn thành bầu cử, đoàn công tác đã trực tiếp lên tàu ngư dân để tặng cờ, nhu yếu phẩm, tuyên truyền các quy định về hoạt động khai thác thủy sản

ẢNH: H.G

Dù ở nhà giàn giữa trùng khơi, trên những con tàu đang trực sẵn sàng chiến đấu, hay trên tàu cá mưu sinh ở ngư trường xa, mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu đều thể hiện niềm tin, trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt với đất liền.

Đến chiều 3.3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành công tác bầu cử tại cụm Ba Kè, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đúng quy trình, đúng luật.

Ngay sau đó, đoàn công tác tiếp tục hải trình, mang theo những lá phiếu thấm đẫm niềm tin của cử tri nơi đầu sóng, các nhà giàn DK1 khác trên thềm lục địa phía nam về đất liền, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn của toàn dân.

