Tháng Thanh niên 2026 ghi dấu ấn toàn diện

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Nhiều kết quả quan trọng về công tác thanh niên

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14 tập trung vào việc sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, với nhiều nội dung quan trọng. Báo cáo sơ kết cho thấy việc triển khai chiến lược được đặt trong bối cảnh nhiều biến động, đặc biệt là quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 và xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Những yếu tố này vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với công tác Đoàn, nhất là trong việc đổi mới phương thức tiếp cận, tập hợp thanh niên.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thanh niên Việt Nam tiếp tục là lực lượng đông đảo, có trình độ ngày càng cao, năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với môi trường số; đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức như áp lực việc làm, hạn chế về kỹ năng và các vấn đề sức khỏe tâm lý. Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chiến lược.

Đáng chú ý, đã có 5 đề án lớn được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như giáo dục lý tưởng cách mạng trên không gian mạng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển tài năng trẻ, nâng cao năng lực tình nguyện và hội nhập quốc tế. Việc triển khai được lồng ghép hiệu quả trong các phong trào lớn như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống.

Công tác tuyên truyền, quán triệt chiến lược được triển khai rộng khắp với gần 69.000 hội nghị, thu hút hơn 16,9 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, chuyển đổi số được đẩy mạnh với gần 2 triệu sản phẩm truyền thông, đạt hơn 20 tỉ lượt tiếp cận, cho thấy hiệu quả rõ nét trong đổi mới phương thức tuyên truyền của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp được tăng cường với nhiều bộ, ngành và địa phương, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển thanh niên. Các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên được duy trì thường xuyên, với hàng trăm hội nghị mỗi năm, tập trung vào các vấn đề thiết thực như việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Trong triển khai các nội dung cụ thể, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ hơn 20.000 dự án khởi nghiệp, tổ chức hàng nghìn hoạt động đào tạo kỹ năng, đồng thời đẩy mạnh các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học với hàng triệu lượt thanh niên được tuyên dương. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho thanh niên cũng được chú trọng thông qua hàng trăm nghìn hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình tư vấn tâm lý.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai, kế hoạch đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030.

Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên

Tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026, sau khi nghe các đại biểu nêu những mô hình tiêu biểu, anh Bùi Quang Huy đã có kết luận quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định Tháng Thanh niên năm 2026 được tổ chức bài bản, đồng bộ, có chiều sâu, bám sát chỉ đạo của T.Ư và phát huy rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp với nhiều công trình, phần việc thiết thực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã tạo dấu ấn rõ nét, lan tỏa tích cực trong xã hội.

Điểm nhấn của Tháng Thanh niên năm nay còn gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo anh Bùi Quang Huy, hình ảnh "màu áo xanh thanh niên" xuất hiện rộng khắp tại các điểm bầu cử, với hàng nghìn đội hình hỗ trợ cử tri, đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, anh Bùi Quang Huy cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu chưa đạt; sự phát triển giữa các địa phương còn chưa đồng đều; một số hoạt động thiếu chiều sâu, chưa bền vững; công tác tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả còn chậm. Đáng chú ý, thực trạng thiếu cán bộ Đoàn ở cơ sở, đặc biệt còn 118 xã chưa có bí thư Đoàn, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong củng cố tổ chức. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh kết quả đạt được cho thấy vai trò của Đoàn cơ sở, nhất là cấp xã rất quan trọng nhưng điều kiện thực tiễn còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn triển khai, anh Bùi Quang Huy khẳng định Tháng Thanh niên là hoạt động trọng tâm, tạo đà thực hiện các nhiệm vụ của năm và hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, anh đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa vào chương trình hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ số, tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng thời đo lường được mức độ lan tỏa và sự tham gia của thanh niên.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên trong các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Đây được xác định là 3 trụ cột quan trọng của phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, hoàn thiện dữ liệu đoàn viên theo hướng "đúng, đủ, sạch, sống" để phục vụ quản lý và kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia.

Thứ ba, tập trung rà soát, đôn đốc các địa phương, nhất là khu vực biên giới, xây dựng các đề án tình nguyện phù hợp với thực tiễn; đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương mỗi trường học có một dự án cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa thanh niên với địa bàn.

Thứ tư, tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành. Song song đó, cần quan tâm huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Những kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2026 là tiền đề quan trọng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng với quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm của toàn Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới".