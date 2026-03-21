Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21.3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25.3.1977, quê quán xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 9.3.2002; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ luật học.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy ẢNH: NGỌC THẮNG

Quá trình công tác của anh Bùi Quang Huy gắn liền với lĩnh vực công tác thanh niên và sinh viên. Giai đoạn 2000 - 2010, anh công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM, đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó bí thư, Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng ban Công tác sinh viên.

Từ năm 2010 - 2020, anh Bùi Quang Huy lần lượt giữ các chức vụ tại T.Ư Đoàn như: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Phó chánh văn phòng, Trưởng ban Thanh niên trường học; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn; Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 12.2020, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Tháng 8.2022, anh là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Giai đoạn từ tháng 7.2025 - tháng 1.2026, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Từ tháng 1.2026 đến nay, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM.

Sinh ngày 26.1.1982, quê quán phường Phú An, TP.HCM, chị Nguyễn Phạm Duy Trang có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là nghiên cứu sinh luật, thạc sĩ luật và cử nhân luật hình sự.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang vào Đảng ngày 31.7.2004, sớm tham gia công tác Đoàn, từ khi còn là học sinh Trường PTTH chuyên Võ Minh Đức (Bình Dương), sau đó giữ vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong thời gian học tập.

Trưởng thành từ cơ sở, chị Nguyễn Phạm Duy Trang từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tỉnh đoàn Bình Dương như: Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VII và IX.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang từng giữ các chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 10.2017 đến tháng 10.2021, chị Nguyễn Phạm Duy Trang là Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư. Tháng 10.2021, chị được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Từ tháng 12.2022 đến nay, chị Nguyễn Phạm Duy Trang là Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII; Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII và XII; Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV; đồng thời tham gia nhiều thiết chế, tổ chức liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em như Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.