Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21.3, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ thạc sĩ, cử nhân luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Bà từng giữ nhiều chức vụ: Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: V.C

Trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ xây dựng đảng và nhà nước, cử nhân sư phạm ngữ văn.

Bà Hà Thị Nga được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam từ ngày 14.1.2026. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: CV

Danh sách trúng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có ông Nguyễn Thái học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, trình độ tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân luật. Ông từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau trước khi trở thành quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư (từ tháng 5.2025 tới nay).

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Lương Quốc Đoàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ẢNH: SGGP

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25.3.1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ thạc sĩ luật.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: TP

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Cao Bằng. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ẢNH: SGGP

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có tên trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XVI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ẢNH: PV

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26.11.1979 tại Thanh Hóa, chuyên môn đại học chuyên ngành kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông từng có quãng thời gian là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế quốc dân. Trải qua nhiều chức vụ khác nhau, tháng 7.2025, ông giữ chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược T.Ư; tháng 1.2026 được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, tháng 3.2026 được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: ĐẠI ĐOÀN KẾT

Cạnh đó, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Tiến sinh năm 1982, quê quán tại TP.Hải Phòng.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: ĐẠI ĐOÀN KẾT

Trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Liên sinh năm 1981, quê quán tỉnh Phú Thọ.