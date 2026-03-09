Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
09/03/2026 16:44 GMT+7

Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Cà Mau, yêu cầu rà soát toàn bộ phương án an ninh, mất điện, phòng cháy chữa cháy và bố trí camera tại các điểm bầu cử.

Ngày 9.3, đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, do thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau.

Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Cà Mau chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Tỉnh Cà Mau đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử với 41 thành viên; 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.604 tổ bầu cử cấp xã.

Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Cà Mau gồm 23 người (5 người do Trung ương giới thiệu, 18 người do tỉnh giới thiệu) để bầu 13 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, có 127 ứng cử viên (trong đó 2 người tự ứng cử) để bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã có 2.482 ứng cử viên để bầu 1.469 đại biểu.

Lực lượng công an và quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình an ninh trật tự ổn định, các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và tổ chức bầu cử sớm tại đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đã được chuẩn bị.

Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Cà Mau chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Cà Mau rà soát phương án an ninh, vận động cử tri tham gia bầu cử

ẢNH: G.B

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục vận động cử tri tham gia bầu cử, thực hiện đúng phương châm "Đảng cử, dân bầu", đồng thời rà soát các phương án về mất điện, loa phát thanh, y tế, phòng cháy chữa cháy và bố trí camera an ninh tại các điểm trọng điểm. Tỉnh cũng cần quan tâm đến ngư dân đánh bắt xa bờ để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết tỉnh xác định bầu cử thành công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu và tăng cường tuyên truyền, đồng thời chủ động xử lý các thông tin sai trái liên quan đến bầu cử.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đất Mũi; đồng thời thăm, động viên kỹ sư, công nhân Binh đoàn 12 đang thi công tuyến cao tốc về Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai.

Tin liên quan

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Sáng 5.2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử các cấp tại Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Phó chủ tịch Quốc hội Cử tri cà mau Hội đồng Bầu cử quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận