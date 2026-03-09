Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Cà Mau

Ngày 9.3, đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, do thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Tỉnh Cà Mau đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử với 41 thành viên; 5 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.604 tổ bầu cử cấp xã.

Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Cà Mau gồm 23 người (5 người do Trung ương giới thiệu, 18 người do tỉnh giới thiệu) để bầu 13 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, có 127 ứng cử viên (trong đó 2 người tự ứng cử) để bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã có 2.482 ứng cử viên để bầu 1.469 đại biểu.

Lực lượng công an và quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình an ninh trật tự ổn định, các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và tổ chức bầu cử sớm tại đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đã được chuẩn bị.

Đoàn công tác của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Cà Mau rà soát phương án an ninh, vận động cử tri tham gia bầu cử ẢNH: G.B

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục vận động cử tri tham gia bầu cử, thực hiện đúng phương châm "Đảng cử, dân bầu", đồng thời rà soát các phương án về mất điện, loa phát thanh, y tế, phòng cháy chữa cháy và bố trí camera an ninh tại các điểm trọng điểm. Tỉnh cũng cần quan tâm đến ngư dân đánh bắt xa bờ để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết tỉnh xác định bầu cử thành công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu và tăng cường tuyên truyền, đồng thời chủ động xử lý các thông tin sai trái liên quan đến bầu cử.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đất Mũi; đồng thời thăm, động viên kỹ sư, công nhân Binh đoàn 12 đang thi công tuyến cao tốc về Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai.