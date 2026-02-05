Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên tổ công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến thăm, kiểm tra tại Tổ bầu cử số 16 của phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nghe tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 của phường Phan Thiết trình bày công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người và các phương án phục vụ cho tổ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND 2 cấp của địa phương.

Tại đây, Phó chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ, chính quyền UBND phường Phan Thiết và chi bộ cơ sở, đã chuẩn bị khá chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí nơi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra tại Tổ bầu cử số 16, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghe Phó bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, và một số thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả tại các kỳ hiệp thương, Phó chủ tịch nước đã biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Lâm Đồng đã tổ chức hiệp thương (2 lần), bảo đảm cơ cấu, số lượng người ứng cử ĐBQH và HĐND 2 cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số ứng cử HĐND 2 cấp khá cao.

Ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tại buổi làm việc với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ẢNH: QUẾ HÀ

Sau hiệp thương lần 2, hiện có 25 hồ sơ người ứng cử ĐBQH. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh có 153 hồ sơ ứng cử, đại biểu HĐND cấp phường, xã hiện có 5.679 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ nữ ứng cử: ĐBQH đạt 48%; đại biểu HĐND tỉnh đạt 40,6%; đại biểu HĐND xã đạt 35,39%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số ứng cử: ĐBQH đạt 32%; đại biểu HĐND tỉnh đạt 14,29%; đại biểu HĐND cấp xã đạt 11,11%.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu tỉnh Lâm Đồng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp được ấn định là ngày 15.3.2026.

Khối lượng công việc của ngày bầu cử rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều, nhất là thời điểm này là dịp Tết Nguyên đán cổ truyền. Do vậy, Phó chủ tịch nước lưu ý Lâm Đồng phải tổ chức hiệp thương lần 3 vào ngày 20.2.2026 (tức mùng 4 Tết Bình Ngọ).

Hạn cuối Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố danh sách người ứng cử ĐBQH ở địa phương; Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu là ngày 27.2.2026.

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 phường Phan Thiết báo cáo với Phó chủ tịch nước về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ẢNH: QUẾ HÀ

Có 8 đại biểu Trung ương ứng cử ĐBQH tại Lâm Đồng

Theo Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Nghị quyết (số 85) của Hội đồng Bầu cử quốc gia (ngày 15.12.2025) quy định Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử. Còn theo Nghị quyết (số 1891) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 10.11.2025), Lâm Đồng có 17 ĐBQH được bầu, trong đó sẽ có 8 đại biểu Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại Lâm Đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Như vậy, sẽ có 2 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 2 đại biểu Trung ương ở cùng một đơn vị bầu cử. Trong điều kiện địa bàn tỉnh Lâm Đồng rất rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn, Phó chủ tịch nước yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chủ động chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; bảo đảm tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); đảm bảo an toàn tuyệt đối việc vận chuyển hòm phiếu bầu cử ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bố trí đầy đủ kinh phí, trang trí trang hoàng tại các điểm bỏ phiếu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo kế hoạch, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng sẽ có 4 đơn vị diễn ra bầu cử sớm (trước một ngày); đó là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, trong đó có 3 đồn biên phòng ở khu vực biên giới giáp nước bạn Campuchia.