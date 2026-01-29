Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn

Lâm Viên
Lâm Viên
29/01/2026 11:30 GMT+7

Sau 2 lần gia hạn vì vướng mặt bằng, dự án đường vành đai Đà Lạt vừa thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 29.1, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sau 2 lần gia hạn vì vướng mặt bằng, dự án đường vành đai Đà Lạt đã thông tuyến, kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn - Ảnh 1.

Đoạn cuối đường vành đai Đà Lạt vừa được thảm nhựa

ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án đường vành đai Đà Lạt do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, có chiều dài 7,4 km, tổng vốn đầu tư 870 tỉ đồng, được khởi công ngày 26.7.2021. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6.2023, sau đó gia hạn đến ngày 31.12.2024. Đến đầu năm 2025, tuyến đường vẫn chưa thể thông tuyến và tiếp tục được gia hạn lần thứ hai, với mốc hoàn thành mới là ngày 31.12.2025.

Đường vành đai Đà Lạt có điểm đầu nối với đường Trúc Lâm - Yên Tử, điểm cuối nối với đường Hoàng Văn Thụ và đường Trần Đình Quân (khu vực thác Cam Ly). Tuyến đường được đầu tư với quy mô nền đường rộng 20 m, mặt đường rộng 14 m gồm 4 làn xe, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3 m.

Thực tế, từ đầu năm 2025, gần 90% tuyến đường đã được thảm nhựa, hoàn thiện vỉa hè, kẻ vạch sơn phân làn, lắp đặt hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng. Tuy nhiên do vướng mặt bằng nên khi đó chưa thể thông tuyến. Hiện nay các nhà thầu tiếp tục kẻ vạch sơn, lắp đèn chiếu sáng khoảng 300 m cuối tuyến giáp đường Trần Đình Quân.

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn - Ảnh 2.

Từ đầu năm 2025, gần 90% tuyến đường đã được thảm nhựa, hoàn thiện vỉa hè, kẻ vạch sơn phân làn

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đến nay vẫn còn 1 gia đình chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để nối tuyến đường vào ngã ba Trần Đình Quân - Hoàng văn Thụ (cổng làng hoa Vạn Thành), gây khó khăn cho nhà thầu trong việc hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Thông tuyến đường vành đai Đà Lạt sau 2 lần gia hạn - Ảnh 3.

Tuyến đường mới tạo thêm hướng lưu thông thuận lợi cho người dân, du khách từ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm vào trung tâm Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, nhất là tuyến từ đèo Prenn vào đường 3 Tháng 4 và đường Hồ Tùng Mậu, trục giao thông thường xuyên quá tải vào các dịp lễ, tết.

Đồng thời, tuyến đường vành đai mới này cũng tạo thêm hướng lưu thông thuận lợi cho người dân, du khách từ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm vào trung tâm Đà Lạt, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của phố núi Đà Lạt.

Xem thêm bình luận