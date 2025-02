Sau hơn 3 năm vẫn chưa thể hoàn thành 7,4 km đường vành đai TP.Đà Lạt

Đường vành đai TP.Đà Lạt là dự án do Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 7.2021 với chiều dài hơn 7,4 km, tuy nhiên đến nay chưa thể hoàn thành vì vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Đường vành đai TP.Đà Lạt trước Thiền viện Trúc Lâm ẢNH: LÂM VIÊN

Đường vành đai TP.Đà Lạt có điểm đầu tuyến nối với đường Trúc Lâm - Yên Tử; điểm cuối tuyến nối với đường Hoàng Văn Thụ và đường Trần Đình Quân (khu vực thác Cam Ly), với vốn đầu tư 870 tỉ đồng. Theo đó, nền đường rộng 20 m, mặt đường rộng 14 m (4 làn đường); vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3 m.

Mặt đường vành đai TP.Đà Lạt rộng 14 m (4 làn đường) ẢNH: LÂM VIÊN

Theo kế hoạch, đường vành đai TP.Đà Lạt hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6.2023, sau đó gia hạn đến cuối năm 2024. Thế nhưng, đến đầu năm 2025, đường vành đai TP.Đà Lạt vẫn chưa thể thông tuyến. Đến nay toàn tuyến đường đã đạt được gần 90% khối lượng công việc. Các đoạn đường thảm nhựa đã được làm vỉa hè, kẻ vạch sơn phân làn, lắp đặt biển báo, đèn đường rất đẹp để sẵn sàng thông tuyến.

Một đoạn đường vành đai TP.Đà Lạt đã hoàn thành ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, hiện vẫn có 3 điểm vẫn chưa thể triển khai thi công do vẫn đang vướng khâu giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, đến nay có 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (trong đó P.4 có 4 hộ, P.5 có 9 hộ) với các lý do như chưa đồng ý nhận tiền, còn nhiều kiến nghị, các trường hợp chưa được giao đất tái định cư... Do vậy, việc tổ chức triển khai thi công đồng bộ trên tuyến gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đoạn cuối của tuyến đường vành đai TP Đà Lạt do đơn vị thi công chưa được bàn giao mặt bằng.

Do vướng giải phóng mặt bằng nên đường vành đai TP.Đà Lạt chưa thể hoàn thành ẢNH: LÂM VIÊN

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gia hạn thời gian hoàn thành đường vành đai TP.Đà Lạt đến ngày 31.12.2025. Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt khẩn trương nghiên cứu bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đoạn đường này chưa thể thi công vì vướng giải phóng mặt bằng ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, đến nay dự án đã giải ngân, thanh toán được hơn 798 tỉ đồng (đạt 92% trên tổng số vốn được bố trí cho dự án). Khi hoàn thành, đường vành đai TP.Đà Lạt sẽ giúp cho việc di chuyển của người dân, du khách từ đèo Prenn đến làng hoa Vạn Thành dễ dàng hơn mà không phải đi vào trung tâm TP.Đà Lạt như trước đây, giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào các ngày lễ, tết cửa ngõ khu vực trung tâm thành phố.