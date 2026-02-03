Vùng 2 Hải quân sẵn sàng công tác bầu cử sớm trên biển

Sáng 3.2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Bầu cử TP.HCM do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, đã đến làm việc tại Vùng 2 Hải quân về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm trên biển.

Buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các sở, ban, ngành; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân); Bộ Tư lệnh thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Công ty liên doanh Việt Nga Vietsovpetro…

Tàu Trường Sa 19 trong chuyến hải trình mang xuân ra các nhà giàn DK1 từ ngày 16 - 30.1 vừa qua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử, bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị đã rà soát các cơ quan, đơn vị lập danh sách cử tri, tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên và địa phương để tổ chức thực hiện; tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử, đặc biệt đối với ngư dân đang đánh bắt thủy, hải sản trên các vùng biển ngoài khơi xa; làm tốt công tác trang trí khánh tiết, các nội dung đảm bảo cho công tác bầu cử sớm.

Nhà giàn DK1/17 là một trong những nhà giàn tổ chức bỏ phiếu sớm ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Dù bầu cử sớm và tổ chức giữa biển xa, nhưng mọi quy tắc, quy trình vẫn được bảo đảm tiến hành chặt chẽ", đại tá Đỗ Hồng Duyên cho biết.

Đối với khu vực bỏ phiếu sớm tại các nhà giàn DK1 và các tàu trực gồm có hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129, Tiểu đoàn DK1.

Đối với lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi công tác không tham gia bầu cử vào ngày 15.3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã nắm danh sách và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ để tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ. Sau khi khai mạc bỏ phiếu sớm, Vùng 2 Hải quân sẽ tổ chức 2 tàu (Trường Sa 04, Trường Sa 21) cơ động ra các khu vực nhà giàn DK1, tàu trực trên biển và các tàu cá của ta quanh khu vực để bỏ phiếu. Dự kiến thời gian bắt đầu từ ngày 26.2 đến 15.3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VĂN ĐƯỜNG

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của các ban, ngành và các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu phải bảo đảm tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chấp hành nghiêm các quy định bầu cử; chuẩn bị danh sách nhân sự và phiếu bầu, hòm phiếu đúng, đủ, chu đáo; bảo đảm đúng thời gian, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền cổ động trước, trong và sau khi bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.