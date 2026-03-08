Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Cử tri đặc khu Thổ Châu ở An Giang bầu cử sớm

Trần Ngọc
08/03/2026 11:20 GMT+7

Cách đất liền hơn 200 km, đặc khu Thổ Châu (An Giang) được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm, đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Sáng 8,3, gần 2.200 cử tri đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là địa phương tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử sớm nhất tỉnh An Giang. Lý do là điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, cách đất liền hơn 200 km đường biển, việc di chuyển chủ yếu bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển.

Cử tri đặc khu Thổ Châu ở An Giang bầu cử sớm- Ảnh 1.

Cử tri đặc khu Thổ Châu tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào sáng 8.3

ẢNH: CTV

Ngay từ 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong thời tiết nắng nhẹ, 5 khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn đặc khu Thổ Châu đồng loạt khai mạc. Cử tri nô nức đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có đức, có tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri đặc khu Thổ Châu ở An Giang bầu cử sớm- Ảnh 2.

Cử tri đặc khu Thổ Châu được hướng dẫn kỹ lưỡng để bầu cử đúng quy định

ẢNH: CTV

Theo Ủy ban bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Cử tri đặc khu Thổ Châu ở An Giang bầu cử sớm- Ảnh 3.

Các cử tri đọc lại tiểu sử từng ứng cử viên để lựa chọn ra đại biểu có tài, có đức xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: TRẦN NGỌC

Không khí lễ khai mạc tại tất cả các điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng luật. Các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu được trang trí khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ.

Cử tri đặc khu Thổ Châu ở An Giang bầu cử sớm- Ảnh 4.

Các lực lượng chức năng ở đặc khu Thổ Châu tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên đảo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định

ẢNH: CTV

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, Đảng ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Thổ Châu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên đảo túc trực 24/7 tại các điểm bỏ phiếu. 

Cùng với đó, tăng cường giám sát, bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khu vực xung quanh để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Mọi công tác chuẩn bị và tổ chức đều diễn ra suôn sẻ, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định, từ đó giúp cử tri tham gia bầu cử trong một môi trường an ninh, an toàn.

Chung một khát vọng dựng xây non sông

Chung một khát vọng dựng xây non sông

Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có không ít cá nhân ưu tú ngoài Đảng. Họ là những trí thức, nhà khoa học, nhà giáo và nghệ sĩ, những người mang trong mình khát vọng cống hiến, dùng trí tuệ và thực tiễn để bắc những nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân.

