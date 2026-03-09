Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Từ 1.7, lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8%

Mai Hà
Mai Hà
09/03/2026 15:28 GMT+7

Thông tin với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ ngày 1.7 tới đây, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%.

Ngày 9.3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Thông tin tới cử tri, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Phó thủ tướng thông báo điều chỉnh lương cơ sở trong ngày hội bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

ẢNH: VGP

Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Theo Phó thủ tướng, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó thủ tướng cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1.7, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó thủ tướng thông tin.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Mức lương cơ sở hiện nay đã được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2024.

Giảm gánh nặng thủ tục tại cấp xã

Liên quan đến ý kiến của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, Phó thủ tướng nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhờ đó, trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với năm 2024. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực lớn của các cơ quan trong hệ thống hành chính.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, khối lượng nhiệm vụ và thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên đáng kể. Theo tổng hợp, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước thời điểm ngày 1.7.Trong khi đó, số thủ tục hành chính của cấp tỉnh cũng tăng khoảng 30%.

"Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, gánh nặng cho cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính", Phó thủ tướng nói.

Tin liên quan

Công chức sau sáp nhập khẩn thiết mong tăng lương cơ sở trong tháng 3

Công chức sau sáp nhập khẩn thiết mong tăng lương cơ sở trong tháng 3

Sau thông tin có thể điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3, hàng loạt bạn đọc Thanh Niên bày tỏ kỳ vọng mức lương mới sớm được áp dụng. Nhiều cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã sau sáp nhập, cho biết đang 'gồng mình' trước áp lực công việc và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Tăng lương cơ sở, lương hưu: Nhiều mong mỏi kịp thực hiện trong tháng 3.2026

Có kịp tăng lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3?

Khám phá thêm chủ đề

tăng lương Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri ngày hội bầu cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận