Từ 1.7, lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8%

Ngày 9.3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Thông tin tới cử tri, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại Lào Cai ẢNH: VGP

Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Theo Phó thủ tướng, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó thủ tướng cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1.7, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó thủ tướng thông tin.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Mức lương cơ sở hiện nay đã được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2024.

Giảm gánh nặng thủ tục tại cấp xã

Liên quan đến ý kiến của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, Phó thủ tướng nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhờ đó, trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với năm 2024. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực lớn của các cơ quan trong hệ thống hành chính.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, khối lượng nhiệm vụ và thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên đáng kể. Theo tổng hợp, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước thời điểm ngày 1.7.Trong khi đó, số thủ tục hành chính của cấp tỉnh cũng tăng khoảng 30%.

"Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, gánh nặng cho cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính", Phó thủ tướng nói.