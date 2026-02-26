Có kịp tăng lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3?

Công chức mong muốn được tăng lương sớm

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo phụ lục kèm theo, việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và các chế độ phụ cấp, trợ cấp được xem là nhiệm vụ trọng tâm được giao để tổ chức thực hiện.

Công chức, viên chức mong muốn được tăng lương sớm ẢNH: THU HẰNG

Theo hướng dẫn, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Tuy nhiên, văn bản chưa quy định cụ thể thời điểm áp dụng mức lương cơ sở mới. Thời điểm tháng 3 đã cận kề, nhiều công chức, viên chức bày tỏ băn khoăn và mong muốn được điều chỉnh lương sớm để giảm bớt áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao.

Anh Nguyễn Ngọc Nhất, công chức tại Thanh Hóa, chia sẻ: "Công chức trẻ hiện nay lương rất thấp, hai vợ chồng tôi tổng thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng. Nếu không bán hàng online thêm thì hầu như không dư đồng nào, chưa kể những tháng phát sinh cưới hỏi, con ốm đau. Giá nhà, tiền học, chi phí sinh hoạt đều tăng nên chúng tôi rất mong được tăng lương sớm hoặc có thêm phụ cấp, tiền thưởng cho người hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ, cử tri Ninh Bình cho rằng chế độ đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi thu nhập và phụ cấp còn thấp so với trách nhiệm được giao. Cử tri đề nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời bổ sung các loại phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc với người dân

Chuyên gia đề xuất thời điểm tăng lương từ 1.4

Mức lương cơ sở hiện nay đã được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1.7.2024, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương.

Tuy nhiên, ông Lê Đình Quảng, chuyên gia về tiền lương, nhận định chính sách tiền lương hiện nay vẫn chưa thực sự tương xứng với hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Cách tính lương theo hệ số và mức lương cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ giá trị lao động và đóng góp thực tế của người làm việc trong khu vực công.

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho rằng thời điểm áp dụng mức lương cơ sở mới có thể ngay trong tháng 3.2026 hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn để bảo đảm triển khai thống nhất trên cả nước.

Theo ông Huân, lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp đã được điều chỉnh từ ngày 1.1. Trong khi đó, sau sắp xếp bộ máy hành chính, cán bộ, công chức cấp cơ sở phải đi làm xa hơn, chi phí sinh hoạt và đi lại tăng, khối lượng công việc nhiều hơn nên việc tăng lương cơ sở là cần thiết.

"Về mặt chủ trương đã có, công chức, viên chức và người nghỉ hưu đều mong muốn được tăng lương sớm. Nếu bố trí được ngân sách để tăng lương cơ sở sớm ngày nào, người lao động được hưởng lợi ngày đó. Nếu không kịp tăng trong tháng 3, thời điểm phù hợp có thể từ 1.4, đầu quý 2", ông Huân nói.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 25.2, ông Tống Văn Lai, Phó cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết bộ này đang xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự kiến trong tháng 3, các văn bản sẽ được trình Chính phủ xem xét.

Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương cơ sở năm 2026 sẽ được tính toán bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.