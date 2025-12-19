Tiếp tục xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026

Cử tri tỉnh Ninh Bình vừa gửi đến Bộ Nội vụ kiến nghị tăng lương cơ sở, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo cử tri Ninh Bình, một trong những khó khăn trong công tác thu hút, giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở hiện nay là chế độ đãi ngộ chưa tương xứng.

Hiện nay, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao.

Do đó, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và mức độ đóng góp thực tế.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người làm việc trực tiếp tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân...

Phản hồi kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ cho hay cơ quan này được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng dự thảo nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 7238/BNV-CQĐP đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đang khẩn trương triển khai tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng dự thảo nghị định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ nói về xem xét tăng lương cơ sở năm 2026

Về điều chỉnh lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.