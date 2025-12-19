Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp tục xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
19/12/2025 17:05 GMT+7

Để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Cử tri tỉnh Ninh Bình vừa gửi đến Bộ Nội vụ kiến nghị tăng lương cơ sở, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã.

Lương và phụ cấp cán bộ xã có thể điều chỉnh trong năm 2026 như thế nào? - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo cử tri Ninh Bình, một trong những khó khăn trong công tác thu hút, giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở hiện nay là chế độ đãi ngộ chưa tương xứng.

Hiện nay, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao.

Do đó, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và mức độ đóng góp thực tế.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người làm việc trực tiếp tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân...

Phản hồi kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ cho hay cơ quan này được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng dự thảo nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 7238/BNV-CQĐP đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đang khẩn trương triển khai tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng dự thảo nghị định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ nói về xem xét tăng lương cơ sở năm 2026

Về điều chỉnh lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11

Trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11

Sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11.

Khám phá thêm chủ đề

tăng lương lương cơ sở Phụ cấp Cán Bộ Xã công chức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận