Đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh hàng loạt phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ năm 2026

Đây là đề xuất mới về phụ cấp chức vụ lãnh đạo được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi hoàn thiện trình Chính phủ.

Bộ Nội vụ đang xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sửa đổi phụ cấp lãnh đạo cấp cục

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi lần này xuất phát từ yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cạnh đó, việc hoàn thiện khung phụ cấp lãnh đạo được xem là cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm tính thống nhất, phù hợp mô hình tổ chức mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ toàn bộ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổng cục, cấp huyện, thanh tra huyện và thanh tra sở vì các tổ chức này đã kết thúc hoạt động theo mô hình mới. Phụ cấp đối với cục thuộc tổng cục cũng được đề nghị bãi bỏ để tương thích với việc không còn tồn tại cấp tổng cục.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp cục theo phương án vừa được Bộ Nội vụ xây dựng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với khối cục thuộc bộ, dự thảo chia thành 2 loại. Cục loại 2 vẫn áp dụng mức phụ cấp như quy định hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Riêng cục loại 1, dự thảo điều chỉnh tăng phụ cấp lên mức cao hơn 0,10 so với các chức danh tương ứng của cục loại 2. Theo đó, phụ cấp của cục trưởng được đề nghị là 1,10; phó cục trưởng 0,9; trưởng phòng 0,7 và phó trưởng phòng 0,5. Việc phân loại này nhằm phù hợp với quy mô nhiệm vụ khác nhau giữa các đơn vị trực thuộc bộ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các cơ quan khu vực và chi cục. Dự thảo thống nhất mức phụ cấp của trưởng phòng, trưởng cơ quan khu vực và chi cục trưởng ở mức 0,7 nhằm tạo mặt bằng chung cho các đơn vị có chức năng tương đồng và thuận tiện hơn trong việc điều động, luân chuyển cán bộ.

Đối với các chức danh thuộc phòng và đội trực thuộc chi cục, mức phụ cấp dự kiến là 0,3 đối với cấp trưởng và 0,2 đối với cấp phó.

Điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã

Ở cấp xã, dự thảo nghị định xây dựng 2 mức phụ cấp khác nhau dựa trên điều kiện thực tiễn, trong đó các xã, phường và đặc khu thuộc Hà Nội và TP.HCM có mức phụ cấp cao hơn so với các địa phương còn lại.

Mức phụ cấp mới được xác định thấp hơn phụ cấp cấp huyện cũ từ 0,05 - 0,1 nhằm phản ánh đúng tính chất công việc, tránh cách hiểu cấp xã là cấp huyện thu nhỏ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã theo phương án vừa được Bộ Nội vụ xây dựng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lĩnh vực thanh tra, dự thảo nghị định bãi bỏ toàn bộ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các tổ chức thanh tra không còn tồn tại theo luật Thanh tra 2025 và Nghị định 303/2025/NĐ-CP.

Các quy định bị bãi bỏ gồm phụ cấp đối với thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, thanh tra cấp Tổng cục, các cục hạng I, II, III cùng thanh tra sở và thanh tra cấp huyện. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của thanh tra thuộc cục thuộc bộ được thiết kế lại tương đương mức phụ cấp của chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cục, bảo đảm thống nhất trong toàn hệ thống thanh tra nhà nước.

Đối với các đơn vị được chuyển đổi từ tổng cục thành cục hoặc tổ chức tương đương, như hệ thống cơ quan thi hành án, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, cùng các chi cục thuộc Cục Dự trữ quốc gia, phụ cấp lãnh đạo sẽ được áp dụng theo khung phụ cấp của cục thuộc bộ thay vì giữ mức phụ cấp cũ theo mô hình tổng cục.

Dự thảo nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Để tránh gián đoạn chính sách trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, dự thảo nêu rõ các nguyên tắc bảo lưu và truy lĩnh phụ cấp.

Cán bộ lãnh đạo cấp xã trong giai đoạn 1.7.2025 - 31.12.2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới và truy nộp bảo hiểm xã hội. Lãnh đạo cục thuộc bộ trong giai đoạn 1.3.2025 đến trước khi có quyết định phân loại cục sẽ tạm áp dụng phụ cấp của cục loại 2 và được truy lĩnh phần chênh lệch.

Các trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục được bảo lưu đến hết thời hạn theo quy định trước đó.