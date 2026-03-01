Công chức sau sáp nhập khẩn thiết mong tăng lương cơ sở trong tháng 3

"Công việc gấp nhiều lần, lương vẫn thế"

Những ngày qua, sau bài viết Có kịp tăng lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3, Thanh Niên đã nhận được nhiều chia sẻ, tâm tư từ bạn đọc đang là cán bộ, công chức ở cơ sở.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính ẢNH: THÚY LIỄU

Một độc giả giấu tên, đang làm việc tại bộ phận "một cửa" cấp xã, tâm sự: "Công việc của mình hiện tại rất nhiều, cố gắng giải quyết hồ sơ cho người dân đúng hẹn. Nhiều báo cáo, giấy tờ phải làm thêm vào thứ bảy hoặc sau 17 giờ mỗi ngày. Trước đây tan ca còn phụ vợ bán tạp hóa, giao gas, giờ thì không còn thời gian. Rất mong Chính phủ xem xét tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức xã".

Sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, áp lực công việc được nhiều cán bộ phản ánh tăng lên rõ rệt. Một bạn đọc chia sẻ: "8 tháng gồng gánh sau sáp nhập thực sự quá vất vả, nhất là khối UBND xã. Công việc gấp 5 - 7 lần, áp lực chồng chất trong khi lương giảm, chi phí tăng, phải đi làm xa nhà, không có thời gian cho gia đình. Cán bộ, công chức xã cũng cần phải có những cơ chế đặc thù để có đồng lương xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Tại sao những ngành nghề khác thì được quan tâm khi lương thấp nhưng cán bộ, công chức xã thì không?".

Có công chức trước đây đi làm cách nhà 7 km, nhưng nay sau sáp nhập phải di chuyển gần 200 km.

"Đầu tuần đi từ 2 - 3 giờ sáng, chiều thứ sáu mới về, phải ở trọ, ăn uống tạm bợ. Tiền hỗ trợ không đủ chi phí đi lại, ăn ở. Lương vẫn vậy trong khi giá cả tăng nhanh. Tôi rất mong có cải cách tiền lương rõ rệt để cán bộ, công chức cải thiện đời sống, duy trì động lực làm việc", bạn đọc này chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có cơ chế đặc thù và chính sách tiền lương phù hợp, nguy cơ chảy máu nhân lực ở cấp cơ sở là điều có thể xảy ra. "Nếu cứ không được quan tâm về chế độ lương, nhiều người sẵn sàng ra ngoài làm việc khác để đảm bảo cuộc sống", một độc giả bày tỏ.

Mong tăng sớm nhưng lo "lương chưa tăng, giá đã lên"

Không chỉ mong tăng lương sớm, nhiều bạn đọc còn đề xuất giải pháp, nếu chưa kịp hoàn thiện văn bản trong tháng 3 thì có thể áp dụng từ tháng 4 hoặc tháng 5 và thực hiện truy lĩnh sau.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ lo ngại việc tăng lương cần đi kèm kiểm soát giá cả. Một bạn đọc nêu thực tế: "Tăng lương nhưng phải đảm bảo bình ổn giá. Chứ lương chưa kịp tăng mà giá thực phẩm đã tăng trước thì tăng bao nhiêu cho kịp?".

Bạn đọc Vũ Thị Thanh Thủy chia sẻ: "Giá cả leo thang, cái gì cũng tăng, lương không tăng thì khổ người lao động và người hưởng lương hưu". Nhiều ý kiến đồng tình rằng sau tết, chi phí sinh hoạt tăng mạnh, trong khi thu nhập không đổi khiến áp lực tài chính ngày càng lớn.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhìn nhận thận trọng hơn. Bạn đọc Liên Phạm cho rằng việc tăng giá là diễn biến thị trường theo cung – cầu, còn tăng lương phải tuân thủ quy trình chặt chẽ nên không thể nóng vội. "Việc gì đến thì sẽ đến, mong mỏi quá đôi khi lại sốt ruột", độc giả này bày tỏ.

Dù quan điểm khác nhau về tốc độ và cách thức thực hiện, điểm chung trong các ý kiến gửi về là mong muốn chính sách tăng lương cơ sở, lương hưu và các loại phụ cấp được triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm kịp thời và thực chất.

"Cán bộ, công chức rất cần một chế độ lương mới để có thêm động lực. Khẩn thiết mong sớm có lương cơ sở mới áp dụng ngay trong tháng 3 này", một bạn đọc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, bài toán tiền lương tiếp tục là vấn đề được đội ngũ cán bộ, công chức và người hưởng lương từ ngân sách đặc biệt quan tâm.

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, ông Tống Văn Lai, Phó cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết bộ này đang xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự kiến trong tháng 3, các văn bản sẽ được trình Chính phủ xem xét.

Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương cơ sở năm 2026 sẽ được tính toán bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.