Chính trị Ngày hội bầu cử

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/03/2026 14:38 GMT+7

Trong sáng 15.3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 2.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 3.

Từ sáng sớm 15.3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tại khu vực bỏ phiếu số 2 P.Ba Đình (Hà Nội) đặt tại Trường THPT Phan Đình Phùng, tham dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện quyền cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại nơi cư trú.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 4.

Tổng Bí thư và các đại biểu, cử tri tại khu vực bầu cử

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 5.

Tổng Bí thư nhận thẻ cử tri thực hiện việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: GIA HÂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu tại điểm bầu cử này. Cùng bỏ phiếu tại đây có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 7.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này là ngày hội lớn của đất nước để cử tri cả nước thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp, lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước, của các địa phương, nhằm đưa đất nước phát triển và bảo đảm được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững; đất nước chúng ta phát triển một cách bền vững, ổn định, nhanh, đồng thời nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm cùng các cử tri đến tham gia bỏ phiếu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 9.

Sáng 15.3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu vực bỏ phiếu số 26, P.Hoàn Kiếm tại Hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có 807 cử tri của một số cơ quan, đơn vị quân đội. Tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu này còn có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường nhận thẻ cử tri đã đóng dấu xác nhận bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 11.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 12.

Khoảng 6 giờ 40, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã có mặt ở khu vực bỏ phiếu số 21, thuộc P.Tây Hồ (Hà Nội) để tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 14.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 15.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 16.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu. Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 17.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thẻ cử tri tại điểm bỏ phiếu

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 18.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 19.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (P.Xuân Đỉnh, Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài có mặt từ rất sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Cùng đi có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.

ẢNH: TUYẾN PHAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 20.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã bỏ phiếu bầu cử. Cùng tham gia bỏ phiếu tại khu vực này còn có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng VH-TT-DL...

ẢNH: TUYẾN PHAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 21.

Từ 6 giờ sáng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng đông đảo người dân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận, P.Phú An, TP.HCM để thực hiện quyền công dân.

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 22.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7, Trường tiểu học Đuốc Sống (P.Tân Định, TP.HCM). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu này.

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 23.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có mặt sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 2, P.Xuân Hòa (Trường mầm non Tuổi thơ 7).

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử- Ảnh 24.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bỏ phiếu

ẢNH: SỸ ĐÔNG


Khám phá thêm chủ đề

Bầu cử quốc hội ngày hội bầu cử Bầu cử quốc hội khóa XVI bầu cử HĐND
