Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này là ngày hội lớn của đất nước để cử tri cả nước thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp, lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước, của các địa phương, nhằm đưa đất nước phát triển và bảo đảm được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững; đất nước chúng ta phát triển một cách bền vững, ổn định, nhanh, đồng thời nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.