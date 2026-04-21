Ba điểm đặc biệt trong Tháng Thanh niên năm 2026

Sáng 21.4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bối cảnh đặc biệt của Tháng Thanh niên 2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa chính trị quan trọng đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước.

Trước hết, đây là Tháng Thanh niên diễn ra sau kỳ đại hội quan trọng của Đảng, tạo cơ hội để tuổi trẻ thể hiện tinh thần xung kích, khẳng định vai trò tiên phong trong việc cụ thể hóa các nghị quyết vào thực tiễn.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Điểm đặc biệt thứ hai là việc triển khai Tháng Thanh niên gắn với mô hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - một cách tiếp cận mới, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải linh hoạt điều chỉnh phương thức chỉ đạo, điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tính thích ứng với bối cảnh thực tiễn.

Thứ ba, Tháng Thanh niên năm nay gắn với dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố bản lĩnh chính trị và truyền thống của tổ chức Đoàn trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Ba yếu tố này đã tạo nên dấu ấn riêng, làm nổi bật ý nghĩa toàn diện của Tháng Thanh niên năm 2026.

"Đây không chỉ là dịp để thanh niên thể hiện tinh thần xung kích sau các sự kiện chính trị lớn, mà còn là giai đoạn tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với yêu cầu thực tiễn", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

5,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, vượt xa chỉ tiêu đề ra

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Tháng Thanh niên năm nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai sâu rộng, với 100% đoàn viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và của Đoàn. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút khoảng 5,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, phong trào trồng cây xanh được triển khai mạnh mẽ với hơn 5,6 triệu cây được trồng mới, đạt trên 562% kế hoạch. Toàn quốc cũng đã thực hiện hơn 15.000 công trình thanh niên, với tổng giá trị trên 171 tỉ đồng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáng chú ý, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" tiếp tục có bước phát triển rõ nét khi có hơn 51.700 ý tưởng, sáng kiến được đăng ký triển khai. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm với hàng trăm dự án được hỗ trợ, qua đó thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 1.700 công trình số hóa, cùng trên 22.000 tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân.

Đồng thời, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, đặc biệt là đối tượng yếu thế, được triển khai hiệu quả.

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng nhấn mạnh các hoạt động hướng tới những sự kiện lớn của đất nước, như kỷ niệm các mốc lịch sử quan trọng, đã được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng mạnh mẽ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và tinh thần cống hiến của thanh niên.

Đại biểu nêu ý kiến về mô hình tiêu biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư T.Ư Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ đề ra, đặc biệt là việc triển khai các dự án tình nguyện tại địa bàn khó khăn chưa đồng đều; chỉ tiêu hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp mới đạt khoảng 47%.

Từ thực tiễn đó, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 4 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, cần đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai Tháng Thanh niên tại từng đơn vị; phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong thời gian tới.

Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh định hướng phát huy vai trò tiên phong của thanh niên với 5 nội dung trọng tâm, gồm: tiên phong trong chuyển đổi số, tiên phong trong phát triển kinh tế, tiên phong trong hoạt động tình nguyện, tiên phong trong công tác tuyên truyền giáo dục và tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, hội nghị sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, qua đó nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo tiền đề để các Tháng Thanh niên trong những năm tiếp theo đạt nhiều kết quả đột phá hơn.