Tháng Thanh niên: Kỳ vọng tuổi trẻ VNPT 'phá bỏ rào cản để tạo ra đột phá'

Ngày 26.3, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), kết hợp talkshow "Một thời để nhớ - Một đời để tự hào". Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các thế hệ cán bộ Đoàn ngành bưu điện tham dự.

Đi đầu trong làm chủ các công nghệ lõi

Ông Tô Dũng Thái phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp nổi bật của lực lượng thanh niên trong sự phát triển của tập đoàn.

Theo ông, trong năm 2025, dấu ấn của thanh niên VNPT hiện diện trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh đến đổi mới sáng tạo, đặc biệt là vai trò tiên phong trong triển khai các nền tảng số, các sản phẩm công nghệ "Make in VNPT".

"Thanh niên không chỉ là lực lượng thực thi, mà đã trở thành những người đồng kiến tạo giá trị cho tập đoàn", ông Thái nhấn mạnh, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Thái, trong bối cảnh đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình", VNPT đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang tập đoàn công nghệ số, đặt mục tiêu trở thành trụ cột chuyển đổi số quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế vào năm 2035. Trong tiến trình này, thanh niên được xác định là lực lượng nòng cốt.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT ẢNH: CTV

Ông Tô Dũng Thái kỳ vọng thế hệ trẻ VNPT sẽ đi đầu trong làm chủ các công nghệ lõi như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây; chủ động đổi mới tư duy, phá bỏ rào cản để tạo ra đột phá. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh 3 định hướng hành động gồm: tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới; dấn thân nhận nhiệm vụ khó; không ngừng sáng tạo, coi đổi mới là "hơi thở" trong công việc.

"Một thời để nhớ - Một đời để tự hào"

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như ôn lại truyền thống 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao danh sách 95 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp .

Đặc biệt, chương trình đã diễn ra buổi nói chuyện "Một thời để nhớ - Một đời để tự hào" với sự tham gia của các thế hệ cán bộ Đoàn ngành bưu điện. Buổi nói chuyện không chỉ là cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ cán bộ Đoàn ngành Bưu điện mà còn là hành trình kết nối ký ức và lan tỏa giá trị.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình ẢNH: CTV

Những câu chuyện, trải nghiệm được chia sẻ đã khơi dậy niềm tự hào, hun đúc lý tưởng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước. Qua đó, chương trình góp phần gìn giữ truyền thống, bồi đắp bản lĩnh, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ VNPT trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT, khẳng định 95 năm của Đoàn là hành trình vẻ vang, được viết nên bằng tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên. Tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ VNPT hôm nay không ngừng phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Với hơn 10.000 đoàn viên trên toàn quốc, nhiều phong trào như "Tuổi trẻ VNPT xung kích lan tỏa giá trị số", "Tuổi trẻ VNPT vì khách hàng thân yêu" hay các hoạt động sáng tạo công nghệ, tình nguyện vì cộng đồng đã được triển khai hiệu quả, góp phần khẳng định vị thế của thanh niên trong sự phát triển chung của tập đoàn.

Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT cũng bày tỏ quyết tâm của tuổi trẻ VNPT trong việc tiếp tục rèn luyện, đổi mới sáng tạo, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng VNPT phát triển bền vững, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.