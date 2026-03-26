Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong kỷ nguyên mới

Trong hành trình ấy, các thế hệ thanh niên VN đã luôn nêu cao tinh thần tiên phong, sẵn sàng dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò ngọn cờ tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt tuổi trẻ đi theo lý tưởng của Đảng, trở thành lực lượng kế tục trung thành, tin cậy của Đảng.

Ngọn cờ dẫn dắt tuổi trẻ trong suốt 95 năm vẻ vang

Ngay từ khi ra đời dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang sứ mệnh tổ chức, giáo dục, rèn luyện thanh niên đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Qua các thời kỳ lịch sử, dù trong chiến tranh hay hòa bình, trong gian khó hay thời kỳ phát triển, tuổi trẻ VN luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận.

Suốt 95 năm qua Đoàn Thanh niên luôn là ngọn cờ đầu dẫn dắt tuổi trẻ ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong những năm kháng chiến, hàng triệu thanh niên đã lên đường chiến đấu, với tinh thần của "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước thống nhất, tuổi trẻ lại tiếp tục có mặt ở những vùng khó khăn, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới, thực hiện các công trình thanh niên cộng sản, sẵn sàng lên đường bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua học tập, lao động sáng tạo và cống hiến không ngừng. Hình ảnh màu áo xanh tươi trẻ xuất hiện trên khắp mọi miền Tổ quốc - từ vùng sâu, vùng xa đến các đô thị lớn - đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Đặc biệt, hàng triệu đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tươi trẻ xung kích trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham gia thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia; hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh khó khăn… đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Cùng với đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiên phong trong kỷ nguyên mới - sứ mệnh của tuổi trẻ hôm nay

Bước vào giai đoạn phát triển mới, VN đứng trước những thời cơ lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2045 đưa VN trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Hành trình đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, mà thanh niên phải là lực lượng xung kích trong các lĩnh vực then chốt.

Thanh niên luôn tiên phong trong thực hiện các sứ mệnh lịch sử ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước. Đặc biệt, phương châm hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" được nhấn mạnh là định hướng quan trọng để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước phấn đấu, rèn luyện. Từ tinh thần đó, mỗi người trẻ cần nhận thức rõ thanh niên không chỉ là người thụ hưởng mà phải là lực lượng tiên phong nhận lãnh sứ mệnh xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng:

Đó là tiên phong trong học tập, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc học phải trở thành nhu cầu tự thân, gắn với tinh thần học tập suốt đời. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp mới, việc làm chủ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay công nghệ mới là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đó là tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lập nghiệp, sáng tạo giá trị mới cho xã hội. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chấp nhận thử thách sẽ giúp người trẻ không chỉ khẳng định bản thân mà còn góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Đó là tiên phong trong hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng toàn cầu, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là nền tảng để khẳng định vị thế của thanh niên VN trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Đó là tiên phong dấn thân vì cộng đồng, vì Tổ quốc; xung kích trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự; tình nguyện đến với những nơi khó khăn, gian khổ. Đó chính là biểu hiện cụ thể của lý tưởng sống đẹp, sống có ích - giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh của tuổi trẻ VN trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Để thanh niên phát huy đầy đủ vai trò trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực then chốt ẢNH: C.T.V

Trước hết, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, kiên định các giá trị cốt lõi nhưng cần triển khai với cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại; tăng cường tương tác đa chiều, kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số, đưa đoàn viên trở thành "chủ thể" trong quá trình tự giáo dục và rèn luyện.

Luôn coi các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là môi trường thực tiễn quan trọng để tập hợp và phát huy thanh niên. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình cần được thiết kế theo hướng "dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ lan tỏa"; xác định rõ mục tiêu, nội dung, trách nhiệm và kết quả đầu ra; bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ"; đồng thời, phải được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể, phản ánh đúng hiệu quả mang lại, phù hợp với tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Từ học tập, nghề nghiệp, việc làm đến đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe thể chất, các hoạt động của Đoàn cần hướng tới đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người trẻ, tạo điều kiện để thanh niên phát triển bền vững.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đặc biệt tại địa bàn dân cư, trường học và khu công nghiệp, có ý nghĩa then chốt trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận hành theo phương thức quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu và các chỉ số đánh giá cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất. Đội ngũ cán bộ Đoàn cũng cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, tăng cường tính nêu gương và khả năng kết nối nguồn lực.

Chặng đường 95 năm là niềm tự hào, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho những hành trình mới với yêu cầu cao hơn. Truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước chính là nền tảng, là động lực để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới.

Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thắp sáng trong tim mình ngọn lửa lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và hành động. Màu áo xanh thanh niên không chỉ là biểu tượng của nhiệt huyết mà còn là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm. Mỗi cấp bộ đoàn cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản VN. Khi hàng triệu người trẻ cùng chung khát vọng, cùng hành động, thì chính màu áo xanh ấy sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một VN phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.