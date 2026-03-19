Những lời gởi gắm đến tổ chức Đoàn

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" không chỉ là nơi lắng nghe mà còn là "trạm tiếp sóng" cho những ý tưởng sáng tạo, những sáng kiến đột phá từ thực tiễn cơ sở.

Diễn đàn năm nay mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể "hiến kế" thông qua các nền tảng số. Chúng ta không chỉ nói về nguyện vọng, mà còn bàn về giải pháp: Từ việc nâng cao năng lực số, khởi nghiệp xanh đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong thế giới phẳng.

Thanh niên ngày nay sẵn sàng cống hiến sức mình để đất nước hùng cường ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mỗi trăn trở, mỗi tâm tư gửi gắm chính là chất liệu quý giá để tổ chức Đoàn tự làm mới mình, điều chỉnh phương thức hoạt động sát với hơi thở của thời đại. Hãy cùng lắng nghe và lan tỏa những thông điệp đầy khát vọng của thế hệ trẻ 2026, thế hệ sẵn sàng chuyển mình để bứt phá, xây dựng một Việt Nam hùng cường và bền vững.