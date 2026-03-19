Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ
Diễn đàn: "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn"

Những lời gởi gắm đến tổ chức Đoàn

Thái Phúc
19/03/2026 10:44 GMT+7

Chiều nay (19.3), Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" do T.Ư Đoàn tổ chức sẽ diễn ra. Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chủ trì diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Nhiều bạn trẻ đã gửi gắm nhiều kỳ vọng đến với tổ chức Đoàn.

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" không chỉ là nơi lắng nghe mà còn là "trạm tiếp sóng" cho những ý tưởng sáng tạo, những sáng kiến đột phá từ thực tiễn cơ sở.

Diễn đàn năm nay mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể "hiến kế" thông qua các nền tảng số. Chúng ta không chỉ nói về nguyện vọng, mà còn bàn về giải pháp: Từ việc nâng cao năng lực số, khởi nghiệp xanh đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong thế giới phẳng.

Những lời gởi gắm đến tổ chức Đoàn - Ảnh 1.

Thanh niên ngày nay sẵn sàng cống hiến sức mình để đất nước hùng cường

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mỗi trăn trở, mỗi tâm tư gửi gắm chính là chất liệu quý giá để tổ chức Đoàn tự làm mới mình, điều chỉnh phương thức hoạt động sát với hơi thở của thời đại. Hãy cùng lắng nghe và lan tỏa những thông điệp đầy khát vọng của thế hệ trẻ 2026, thế hệ sẵn sàng chuyển mình để bứt phá, xây dựng một Việt Nam hùng cường và bền vững.

Những gửi gắm từ đoàn viên đến Tổ chức Đoàn

Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn 2026 sẽ 'bùng nổ' tương tác

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục về lượng câu hỏi gửi về, Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, giúp việc tương tác với đoàn viên, thanh niên sẽ "bùng nổ" hơn.

Gần 64.000 câu hỏi gửi Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

Khám phá thêm chủ đề

Tiếng nói tuổi trẻ Tháng Thanh niên Đoàn Thanh niên Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận