Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn 2026 sẽ 'bùng nổ' tương tác

Chiều 19.3 tới đây, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chủ trì Diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. T.Ư Đoàn đã thông tin về những điểm mới mang tính đột phá trong cả nội dung lẫn hình thức tổ chức của sự kiện thường niên quan trọng này.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đối thoại với đoàn viên, thanh niên tại diễn đàn năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Khát vọng tiên phong trong kỷ nguyên mới

Theo T.Ư Đoàn, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, chủ đề của diễn đàn được xác định là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Thông điệp này không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức Đoàn, nhằm thực hiện tinh thần và quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phát huy tinh thần dấn thân của người trẻ để xây dựng và phát triển đất nước.

Nội dung đối thoại năm nay sẽ xoay quanh 3 nhóm vấn đề cốt lõi, phản ánh hơi thở của thời đại và những trăn trở thực tế của thanh niên. Thứ nhất, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn để phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới. Trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, Đoàn thanh niên xác định phải ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành; quản trị dựa trên cơ sở dữ liệu và chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI). Mục tiêu góp phần hướng dẫn cụ thể việc triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

Thứ hai, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là nội dung trọng tâm, bám sát 5 nhóm "tiên phong" được đúc kết từ dự thảo văn kiện và các bài viết chỉ đạo của Tổng Bí thư, bao gồm: Tiên phong trong học tập; Tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, đồng hành và hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Diễn đàn sẽ bàn thảo các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho thanh niên trong học tập, nâng cao thể lực, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần.

Bạn trẻ đặt câu hỏi tại diễn đàn năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Kỷ lục câu hỏi và bước tiến về công nghệ

Một trong những điểm ấn tượng nhất của diễn đàn năm nay là sự quan tâm "bùng nổ" của giới trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, T.Ư Đoàn đã nhận được hơn 64.000 câu hỏi - con số gấp 3 lần so với năm 2025. Bên cạnh đó, khảo sát trực tuyến về nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên cũng thu về hơn 23.774 lượt trả lời, tăng hơn 7.000 lượt so với năm trước.

Điều này đặt ra áp lực không nhỏ về khâu xử lý và giải đáp. Để giải quyết bài toán này, T.Ư Đoàn tiếp tục áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chatbot để phân luồng, phân loại câu hỏi và gợi ý trả lời các nhóm vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, điểm sáng công nghệ lớn nhất của sự kiện năm nay nằm ở khâu phản hồi. Điểm mới nổi bật là T.Ư Đoàn triển khai hệ thống gửi trực tiếp nội dung trả lời về email cá nhân của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Trong thời lượng có hạn của diễn đàn trực tiếp, không thể giải đáp hết hàng chục nghìn thắc mắc nhưng với hệ thống này, 100% câu hỏi gửi đến đều sẽ được tiếp nhận và phản hồi. Đây được xem là bước tiến thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe cầu thị của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối với từng ý kiến của cơ sở, đảm bảo không có câu hỏi nào bị "bỏ quên".

Để tiếp cận gần hơn với gen Z và các thế hệ thanh niên hiện đại, không gian của diễn đàn năm 2026 được mở rộng tối đa trên các nền tảng số. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội, diễn đàn sẽ kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc, các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước. Đặc biệt, bên cạnh các kênh quen thuộc như Website, Facebook, YouTube và app Thanh niên Việt Nam, năm nay diễn đàn sẽ chính thức "lên sóng" trên nền tảng TikTok.

T.Ư Đoàn cho biết năm nay chương trình được triển khai thêm kênh TikTok vì đây là nền tảng thu hút rất đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Không chỉ trên các kênh của Đoàn, T.Ư Đoàn còn phối hợp để liên thông, kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các trang mạng xã hội lớn khác để tăng cường độ lan tỏa.

Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe và giải đáp thắc mắc, diễn đàn 2026 đặt mục tiêu chuyển hóa các ý kiến thành hành động cụ thể. Các nội dung trọng tâm năm nay sẽ xoay quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Cụ thể là các vấn đề "nóng" như: phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, giáo dục đào tạo, chấn hưng văn hóa và đặc biệt là chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ làm rõ vai trò, vị thế của thanh niên trong việc thực hiện các nghị quyết này. Đồng thời, ngay sau diễn đàn, các nhóm vấn đề sẽ được tổng hợp để báo cáo, chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn cũng như các tỉnh, thành Đoàn tiếp thu. Những ý kiến này sẽ là "nguyên liệu" đầu vào quan trọng để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngay trong năm nay.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ hiện đại và tinh thần cầu thị, diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 hứa hẹn sẽ là sự kiện sôi nổi, thiết thực, nơi khát vọng tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.