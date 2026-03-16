Gần 64.000 câu hỏi gửi Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

Vũ Thơ
16/03/2026 15:11 GMT+7

T.Ư Đoàn cho biết Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn sẽ chính thức diễn ra vào chiều 19.3. Hiện diễn đàn đã nhận được 64.000 câu hỏi của đoàn viên thanh niên.

Theo tin từ T.Ư Đoàn, chiều 19.3, Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn sẽ chính thức diễn ra tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến toàn quốc và quốc tế.

Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước.

Ban tổ chức đã tiếp nhận câu hỏi của đoàn viên thanh niên từ 25.1.2026 tại Website doithoai.doanthanhnien.vn. Đến ngày 16.3, diễn đàn đã nhận được gần 64.000 câu hỏi - gấp 3 lần so với năm 2025.

Diễn đàn năm nay mang chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", tập trung trao đổi các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các định hướng lớn đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung thảo luận được định hướng theo 3 nhóm trọng tâm: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Diễn đàn được tổ chức theo phương thức đối thoại thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, lấy thanh thiếu nhi làm chủ thể, kết hợp hài hòa giữa cung cấp thông tin, định hướng và tiếp thu kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Tin liên quan

Kỷ lục câu hỏi gửi tới Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

Kỷ lục câu hỏi gửi tới Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

T.Ư Đoàn cho biết, Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn sẽ chính thức diễn ra vào chiều 19.3. Hiện nay, diễn đàn đã nhận được 24.000 câu hỏi của đoàn viên thanh niên, gấp hơn 2 lần năm 2025.

Diễn đàn 'Người trẻ mong gì từ đại biểu?': Mong những chính sách chạm đến đời sống

Lấy ý kiến cho Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn'

Khám phá thêm chủ đề

Diễn đàn tiếng nói tuổi trẻ Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn
