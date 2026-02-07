Lấy ý kiến cho Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn'

T.Ư Đoàn đã triển khai lấy ý kiến người trẻ về Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" 2026. Phiếu khảo sát được thực hiện trực tuyến, tiếp nhận ý kiến đến ngày 12.2.2026.

Các định hướng lớn đối với thế hệ trẻ

Ngày 7.2, T.Ư Đoàn cho biết, thực hiện luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026.

Chương trình tạo không gian đối thoại rộng mở để đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Người trẻ đặt câu hỏi tại diễn đàn năm 2024 ẢNH: CTV

Diễn đàn sẽ chính thức diễn ra vào 14 giờ ngày 5.3.2026, với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, cơ sở Đoàn, chi đoàn; đồng thời kết nối với các tổ chức Đoàn, Hội của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Diễn đàn năm nay mang chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", tập trung trao đổi các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các định hướng lớn đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung thảo luận được định hướng theo 3 nhóm trọng tâm: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Diễn đàn được tổ chức theo phương thức đối thoại thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, lấy thanh thiếu nhi làm chủ thể, kết hợp hài hòa giữa cung cấp thông tin, định hướng và tiếp thu kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Mở rộng kênh đối thoại, lắng nghe tiếng nói người trẻ

Một điểm nhấn quan trọng của Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 là việc mở rộng các kênh tương tác, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên trực tiếp thể hiện tiếng nói của mình.

Bạn trẻ có thể đặt câu hỏi trên website của chương trình ẢNH: CTV

Theo đó, T.Ư Đoàn vận hành website http://doithoai.doanthanhnien.vn, là địa chỉ chính thức để đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đặt câu hỏi, đề xuất ý kiến, hiến kế gửi tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn về những vấn đề đang quan tâm. Các ý kiến, câu hỏi sẽ được tổng hợp, trao đổi trực tiếp tại diễn đàn cũng như tiếp tục được phản hồi sau chương trình.

Song song với hoạt động đặt câu hỏi, T.Ư Đoàn triển khai phiếu khảo sát xã hội học trực tuyến nhằm thu thập nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phiếu khảo sát được thực hiện trực tuyến, tiếp nhận ý kiến đến ngày 12.2.2026 tại địa chỉ: https://263.org.vn/doithoai2026.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng nội dung, phương thức tổ chức và hiệu quả của diễn đàn.

Trong thời gian diễn ra, diễn đàn được phát sóng trực tiếp trên các báo điện tử, nền tảng mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội và ứng dụng Thanh niên Việt Nam, giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên dễ dàng theo dõi, tương tác và tham gia đối thoại.