Khởi động năm 2026 với tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và đột phá hành động

Buổi gặp mặt chúc tết diễn ra trong không khí phấn khởi vui tươi, với sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và cán bộ, phóng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn ở phía nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm với các đơn vị của T.Ư Đoàn (phía nam), gồm: Báo Thanh Niên, Báo Thiếu niên và Nhi đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng, Học viện Thanh thiếu nhi, Trung tâm thanh thiếu nhi Miền Nam, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi lời chúc tết đến các đơn vị lời chúc mạnh khỏe và thành công, một năm mới đoàn kết sáng tạo và phát triển.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Ngọc Toàn và đại diện các đơn vị của T.Ư Đoàn phía nam chúc tết người lao động ẢNH: ĐỘC LẬP

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chúc tết cán bộ, phóng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn ở phía nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo chị Trang, năm 2025 vừa qua, có rất nhiều sự kiện ý nghĩa của đất nước, của dân tộc và là năm hội nhập quốc tế sâu rộng... Các đơn vị của T.Ư Đoàn cũng đã phát huy được truyền thống, giữ vững tôn chỉ mục đích, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sản xuất, đã khẳng định được vai trò của mình trong bối cảnh chung của đất nước và trong các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Chị Trang cũng cho biết năm 2026, là năm hết sức quan trọng, đó là năm đầu tiên triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào cuộc sống; Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 85 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đặc biệt là Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra vào tháng 6.2026.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chúc tết cán bộ, phóng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn ở phía nam. ẢNH: ĐỘC LẬP

"Đây là một không gian, điều kiện để các đơn vị mở ra một khí thế mới, một tin thần mới, trách nhiệm mới và tạo sự đột phá để xác lập các chương trình hành động của từng đơn vị, từng cá nhân đạt được hiệu quả cao nhất", chị Trang nói.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng nêu ra các nhiệm vụ trong năm 2026, đó là tiếp tục quan triệt sâu sắc, và cụ thể hóa một cách hiệu quả nhất Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần nghị quyết đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân, cổ vũ những mô hình hay và cách làm sáng tạo cũng như nỗ lực hơn nữa trong việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, những luận điệu sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Các đơn vị đào tạo và hoạt động thanh thiếu nhi cũng tiếp tục xây dựng chương trình bồi dưỡng gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo khát vọng và công hiến của thế hệ trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chúc tết cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

"Các đơn vị cần tăng cường chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, từ phương thức, hoạt động cho đến quá trình triển khai thực hiện từng công việc chuyên môn. Làm sao đó chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà phải thay đổi từ tư duy quản trị, phương thức tổ chức công việc, mô hình sản xuất, tăng tính tương tác giữa báo chí với bạn đọc, giữa học viện với sinh viên trong từng hoạt động và kế hoạch của mình", chị Trang chia sẻ.

Cũng theo nữ Bí thư T.Ư Đoàn, cần phát triển mạnh mẽ báo chí đa nền tảng; kết nối thanh thiếu nhi trên môi trường số; mỗi cán bộ phóng viên, giảng viên, viên chức phải thật sự trở thành công dân số tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào công việc, thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chị Trang gợi ý: "Cần tăng cường liên kết phối hợp giữa các đơn vị lại với nhau, tạo sức mạnh tổng hơp của hệ thống báo chí, xuất bản, đào tạo và hoạt động thanh thiếu nhi kết nối thành một chuỗi giá trị hoạt động lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu chung chăm lo bồi dưỡng, giáo dục phát triển thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới".

Bên cạnh đó chị Trang cũng đề nghị các đơn vị cần triển khai các hoạt động chào mừng trước và sau Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi thiết thực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.